Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Иголь Левин высказался о том, как по его мнению, Украине необходимо бороться с российскими чиновниками и пропагандистами

После заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждали российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" и при обсуждении которого сама Россия упомянута не была, РФ устроила обед по случаю своего президентства в Совбезе, и в меню, среди прочего, предложила котлету по-киевски. Об этом передает корреспондент "Укринформ" прямо с места событий, продемонстрировав фотографию меню.

Да, украинцам самим решать, как им вести свою войну против этого человеческого мусора, но честно, я бы на их месте не жалел никого, спалив к чертям все, докуда дотянутся руки, и вложил бы добрую половину бюджета в ГУР с конкретным мандатом, чтобы начали устранять этих хряков. Всяких чинуш от низкого до топового уровня, топовых генералов, чтобы начали уничтожать пропагандистов и т.д. Уничтожать, как террористов и обоссанцев. Вот как хлопают иранских генералов и топов "Хезболлы". Да, убрать топового чиновника сложно, но чиновники среднего звена не вертятся с когортами охраны, а всякие казенные рты и пропагандисты тем более.

Они должны прочувствовать, что они не лидеры ядерной державы, а террористы, просто бандиты, за которыми идет охота. Именно этого они боятся больше всего. Не просто так Путин плачется каждый раз по Сулеймани и подчеркивает, мол, как же так, устранили человека без суда и следствия.

Еще раз, это то, чего они боятся больше всего на свете. Они не боятся потерь на фронте, потому что им плевать на людей. Им не страшны санкции, потому что на них лично это не влияет. Им все равно на военные успехи или неудачи, так как им важна война как процесс разрушения и деградации Украины, чтобы война была на территории Украины. Единственное, чего они реально боятся, причем боятся сильно, по-звериному, так как сибариты и гедонисты, — это участи Сулеймани.

Источник: личный аккаунт в Facebook Игаля Левина