Азіати їдять борщ не так, як українці: відео викликало бурхливі суперечки
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Українка порівняла свою реакцію з обуренням італійців на зламані спагеті
Жителі Азії лише пізнають український борщ. Не дивно, що вони їдять його неправильно, насипаючи зверху на хліб, ніби намазку на бутерброд.
Відповідне відео поширила користувачка підніком its_aliya_ya в соціальній мережі Threads. Коли її запитали, чи в кадрі справді борщ, вона підтвердила це й жартома назвала страву "буДебродом".
На кадрах видно як за столом сидять два чоловіки азійської зовнішності і один з них перемішує борщ в тарілці. Потім він бере ложку і насипає борщ на шматок хліба, який йому підставив товариш, після чого останній починає їсти цей "бутерброд".
"Я тепер зрозуміла реакцію італійців на зламані спагеті", – написала жінка.
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Як відреагували в мережі
У коментарях користувачі жартували про те, як після побаченого їстимуть азійські страви. А дехто згадував власні історії про незвичну подачу борщу.
"Українці: борщ із хлібом. Китайці: хліб із борщем", – так описав побачене @vitaliihanulych.
Користувач @ddnaiko згадав, як його друг із Франції переробив борщ на однорідну страву з тертим сиром.
"Він перелив борщ у блендер, перебив його, додав сметану, знову трохи перебив, насипав це в тарілку і додав зверху сир натертий. І сказав у кінці, що тепер цю страву доготовано", – написав @ddnaiko.
"Поїм тепер азійську їжу виделкою!" – пожартував @nikospilniy.
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