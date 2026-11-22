Українка порівняла свою реакцію з обуренням італійців на зламані спагеті

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Жителі Азії лише пізнають український борщ. Не дивно, що вони їдять його неправильно, насипаючи зверху на хліб, ніби намазку на бутерброд.

Відповідне відео поширила користувачка підніком its_aliya_ya в соціальній мережі Threads. Коли її запитали, чи в кадрі справді борщ, вона підтвердила це й жартома назвала страву "буДебродом".

На кадрах видно як за столом сидять два чоловіки азійської зовнішності і один з них перемішує борщ в тарілці. Потім він бере ложку і насипає борщ на шматок хліба, який йому підставив товариш, після чого останній починає їсти цей "бутерброд".

"Я тепер зрозуміла реакцію італійців на зламані спагеті", – написала жінка.

Як відреагували в мережі

У коментарях користувачі жартували про те, як після побаченого їстимуть азійські страви. А дехто згадував власні історії про незвичну подачу борщу.

"Українці: борщ із хлібом. Китайці: хліб із борщем", – так описав побачене @vitaliihanulych.

Користувач @ddnaiko згадав, як його друг із Франції переробив борщ на однорідну страву з тертим сиром.

"Він перелив борщ у блендер, перебив його, додав сметану, знову трохи перебив, насипав це в тарілку і додав зверху сир натертий. І сказав у кінці, що тепер цю страву доготовано", – написав @ddnaiko.

Один із читачів розповів, як його друг із Франції вирішив "доготувати" борщ Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Поїм тепер азійську їжу виделкою!" – пожартував @nikospilniy.

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