Керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак про скандальне розслідування щодо ДП "Документ" та його зв'язків з юристами, пов'язаними з Росією

В принципі те, що потрібно буде повернутись до теми "російського сліду" у роботі підрозділів ДМС, було очевидно. Тим паче, коли зараз вийшли солідні журналістські розслідування.

Журналісти "Радіо Свобода" встановили, що ДП "Документ" два роки працювало з юристами, які мають ну дуже тісні зв'язки з Росією.

Мова йде про Карла Екштайна та Франка Шмідера – засновників німецької юридичної компанії Schmider & Eckstein та палких прихильників бізнесу із Росією. З допомогою проєкту "Схеми" також стало відомо, що Карл Екштайн із 2002 року має російське громадянство.

Уявіть собі, ДП "Документ" — носій величезної кількості персональних даних українців – має договірну співпрацю із фірмою цих осіб! Розслідування чітко і ясно доводить, наскільки серйозною є проблема паспортних оборудок і наскільки глибоко могли зайти в них агенти впливу РФ.

Журналісти встановили, що державне підприємство фактично могло передати великий обсяг цих даних зазначеним особам. І це при тому, що в Україні з 2022 року заборонено співпрацювати з особами та компаніям, пов’язаними з РФ.

В журналістських колах негласним координатором роботи ДП "Документ" називають В’ячеслава Гузя — начальника Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та області.

Кажуть, що вищезазначені договори з німецькою зашкварною компанією підписав Володимир Швачко, ексгендиректор ДП "Документ", який підпорядковувався Гузю.

Раніше видання "Межа" проводила власне розслідування і також з’ясовувала, що Гузь міг продавати росіянам українські паспорти. Подейкують, що наразі саме Гузь виконує фактичну роль головного координатора роботи всієї служби.

Також відомо, що Гузь дружить із всім відомим олігархом Павлом Фуксом. Про це зазначав у своєму розслідування журналіст Ткач, коли чергував біля місця, де Фукс відзначав своє день народження.

В принципі, дуже багато дивних співпадінь та суджень. Всі вони свідчать, що наближається грандіозний "розбір польотів".

Джерела: допис Олега Постернака на його сторінці у Facebook.