Нардеп-втікач Дмитрук відреагував на підозру від Генпрокурора: що каже

"Телеграф" розповідає, що написав депутат

У неділю, 25 серпня, народному депутату Артему Дмитруку, який міг втекти з України, повідомили про підозру. Він прокоментував це і заявив, що "влада продовжує своє полювання на незгодних із режимом".

А також додав, жодних підозр йому ніхто не вручав, а справи про нього вигадані. Свою відповідь Дмитрук опублікував на своїй сторінці в Телеграм.

"Офіс Генпрокурора повідомив мені про підозру через "напади на правоохоронця та військового". Власне нічого нового. Влада продовжує своє полювання на незгодних із режимом. І так, до речі, жодних підозр мені ніхто не вручав. А всі ці справи – абсолютно сфальсифіковані та вигадана історія", — написав він.

Варто зазначити, що свій виїзд з країни Артем Дмитрук не прокоментував.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація, що народний депутат Артем Дмитрук міг виїхати за кордон. Згідно з повідомленнями, він нібито перетнув кордон України та Молдови у суботу, 24 серпня.Проте за даними проінформованих джерел "Телеграфу", Дмитрук офіційно не перетинав державний кордон України. Тобто він міг проникнути на територію сусідньої країни не через пункт пропуску або за підробленими документами.

Раніше "Телеграф" писав, що Дмитрук написав заяву в поліцію на блогера Володимира Петрова за те, що той закликав іншого блогера Сергія Стерненка зарізати його. Другий епізод за його участю стався 18 серпня, коли він розкритикував українських військових у Курській області, тоді низка великих українських блогерів відкрито його звинуватили у проросійській позиції. При цьому за нього заступився нардеп Євген Шевченко, якого теж неодноразово критикували за проросійську позицію і навіть порушували справу про зраду.