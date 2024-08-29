Політичний оглядач, блогер Михайло Шнайдер спробував розібратися, як так сталося, що колишні бенефіціари "Глуско" заробляють на державній "Укрнафті", і куди дивляться АРМА та НАЗК

Ну це вже зовсім не смішно.

Бо схоже на те, що наша багатостраждальна "Укрнафта" рятує бізнес Медведчука.

В березні 2024 році "Укрнафта" отримала від АРМА в управління мережу автозаправок "Глуско", що входила в орбіту бізнесів Медведчука в Україні.

А вже в липні стало відомо, що колишні власники "Глуско" оперативно знайшли доріжку до керівництва державної "Укрнафти".

ТОВ "ОДІНОЙЛ" — колишній постачальник нафтопродуктів для мережі "Глуско" — впевненно зайшло на поставки нафтопродуктів для "Укрнафти".

Як так сталося, що колишні бенефіціари "Глуско" заробляють на державній "Укрнафті", чому спить АРМА і куди дивиться НАЗК? Давайте спробуємо розібратись.

Віктор Медведчук, колишній нардеп від ОПЗЖ та за сумісництвом кум путіна, потрапив під санкції РНБО ще в лютому 2021 року. Одним з об'єктів санкцій стала мережа АЗС "Глуско", що була сформована на базі роздрібного бізнесу російської компанії "Роснєфть". Номінальним власником мережі був такий собі ізраїльський громадянин Нісан Моїсеєв, якого за словами самого бізнесмена пов'язують дружні стосунки з Віктором Медведчуком.

В березні 2021 року в рамках справи "Глуско" пройшли масштабні обшуки — СБУ заявила про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Як повідомляли в пресслужбі СБУ, оперативники провели понад 140 санкціонованих обшуків в 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення.

Перевірялись факти незаконного виробництва, зберігання, транспортування паливно-мастильних матеріалів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, а також наявність фінансово-господарських взаємовідносин, зокрема складського зберігання й відвантаження палива з російської федерації. За версією слідства, з росії через море незаконно завозилось паливо Євро-4, яке на нафтобазах змішували з паливом для реактивних двигунів, штучно отримуючи паливо Євро-5.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 мільйонів гривень. В ході слідства було встановлено 28 компаній, які контролювали АЗС "Глуско" і мали спільних засновників і бенефіціарних власників, що вказувало на їхню підконтрольність одним і тим же особам.

В приціл правоохоронців тоді потрапила і екосистема "Глуско" — понад 20 підконтрольних ТОВок та інших юросіб, через які було побудоване постачання палива для всієї мережі. Однією з цих компаній було ТОВ "ОДІНОЙЛ", яке я згадав на самому початку.

В червні 2021 року суд задовольнив вимогу правоохоронців і наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебували АЗС "Глуско". Конфісковані заправки та інші активи автозаправного бізнесу були передані Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). В травні 2022 року уряд передав понад 200 АЗС та об’єктів нерухомості в управління "Нафтогазу", але вже наступного року АРМА розриває договір з "Нафтогазом" і арештовані корпоративні права підприємств, нерухоме майно у вигляді АЗК і земельних ділянок, нафтобаз та інших активів опиняються в "Укрнафті".

АРМА тоді пояснювала це рішення начебто неефективним управлінням майном з боку "Нафтогазу". Але неофіційне пояснення — тертя між очільником НАКу Олексієм Чернишовим та куратором енергетичної галузі Ростиславом Шурмою. Останній був ідеологом тимчасової "націоналізації" "Укрнафти" та "Укртатнафти", курує роботу обох підприємств через свого протеже Сергія Корецького і забезпечує йому режим максимального сприяння в уряді та захист від правоохоронних органів.

А ці питання мали б з'явитись з огляду на той факт, що ТОВ "ОДІНОЙЛ" (ЄДРПОУ 42967734) стало постачальником нафтопродуктів для "Укрнафти". Ще раз і повільно: ТОВ "ОДІНОЙЛ" з обойми медведчуківської "Глуско", до якого у правоохоронців є питання щодо участі в оборудках з постачання російського пального в Україну, є постачальником пального для державної "Укрнафти".

І не просто постачальником, а стратегічним постачальником.

Про це стало відомо з матеріалів судової справи #320/34994/24, що розглядається в Київському окружному Адмінсуді. Там юристи "ОДІНОЙЛ" судяться з Державною податковою службою України та її Головним управлінням в м.Києві через анулювання ліцензії на право оптової торгівлі пальним в липні 2024 року. Одним з аргументів ТОВ "ОДІНОЙЛ" на користь скасування рішення ДПС був той факт, що воно є… постачальником ПАТ "Укрнафта", яке передане в управління Міністерства оборони України, визначене, як підприємство критичної інфраструктури, відіграє суттєву роль у забезпеченні нагальних потреб оборони і відіграє стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Тому зривання постачання такому підприємству матиме негативні наслідки для ПАТ "Укрнафта" і забезпечення його діяльності. Суд ці аргументи почув і 25 липня 2024 року виніс ухвалу, зупинивши дію розпорядження Головного управління ДПС в м. Києві про анулювання ліцензії.

Яким чином пов'язане з Медведчуком підприємство вбудувалось в систему забезпечення нагальних потреб оборони держави, за яку відповідає "Укрнафта", мало б стати предметом для вивчення органами безпеки.

Однак це рішення видається не просто проявом легковажності чи недбалості, а цілеспрямованою змовою керівництва "Укрнафти" з колишніми власниками "Глуско", що дає останнім змогу продовжувати вести свій бізнес. Вже з червня ТОВ "ОДІНОЙЛ" отримало від "Укрнафти" понад 1 мільярд гривень за постачання палива. Але слід розуміти, що, крім грошей, ці контракти відкривають доступ до чутливої інформації про постачання палива на стратегічно важливе державне підприємство.

Очевидно мають з'явитись питання до керівників комерційного блоку "Укрнафти" та до самого директора державного підприємства, який або не контролює вибір контрагентів, або благословляє його. Це, до слова, вже не перший скандал з постачальниками в "Укрнафті" Корецького, але тут мова про побудову системної співпраці державної "Укрнафти" зі структурами Медведчука. Куди при цьому дивляться служба безпеки "Укрнафти", антикорупційний уповноважений від НАЗК, та і зрештою Наглядова рада підприємства? Всі вони мають можливість та обов'язок задавати питання керівництву, але, вочевидь, не задають.

Ну і зрештою ця ситуація ставить питання і перед АРМА. "Укрнафта" управляє конфіскованими активами "Глуско" і водночас має партнерські стосунки з бізнесом, що контролюється колишніми власниками "Глуско". Олено Олексіївно, вас точно нічого не бентежить?

Чи може Нацагентство вже звернулось до правоохоронних органів із заявою і чекає слушної нагоди відзвітувати перед суспільством.

В такому випадку просимо, не зволікайте! Якщо треба допомога в складанні заяви — звертайтесь, ми всі разом допоможемо.

Джерело: Facebook-сторінка Михайла Шнайдера