Политический обозреватель, блогер Михаил Шнайдер попытался разобраться, как так получилось, что бывшие бенефициары "Глуско" зарабатывают на государственной "Укрнафте", и куда смотрят АРМА и НАПК

Ну это уже совсем не смешно.

Потому что похоже на то, что наша многострадальная "Укрнафта" спасает бизнес Медведчука.

В марте 2024 года "Укрнафта" получила от АРМА в управление сеть автозаправок "Глуско", входившую в орбиту бизнеса Медведчука в Украине.

А уже в июле стало известно, что бывшие владельцы "Глуско" оперативно нашли дорожку к руководству государственной "Укрнафты".

ООО "ОДИНОЙЛ" – бывший поставщик нефтепродуктов для сети "Глуско" – уверенно зашло на поставки нефтепродуктов для "Укрнафты".

Как так получилось, что бывшие бенефициары "Глуско" зарабатывают на государственной "Укрнафте", почему спит АРМА и куда смотрит НАПК? Давайте попробуем разобраться.

Виктор Медведчук, бывший нардеп от ОПЗЖ и по совместительству кум путина, попал под санкции СНБО еще в феврале 2021 года. Одним из объектов санкций стала сеть АЗС "Глуско", сформировавшаяся на базе розничного бизнеса российской компании "Роснефть". Номинальным владельцем сети был некий израильский гражданин Нисан Моисеев, которого, по словам самого бизнесмена, связывают дружеские отношения с Виктором Медведчуком.

В марте 2021 года в рамках дела "Глуско" прошли масштабные обыски — СБУ заявила о разоблачении масштабной сделки по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Как сообщали в пресс-службе СБУ, оперативники провели более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

Проверялись факты незаконного производства, хранения, транспортировки горюче-смазочных материалов, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем, а также наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений, в том числе складского хранения и отгрузки топлива из российской федерации. По версии следствия, из россии через море незаконно завозилось топливо Евро-4, которое на нефтебазах смешивали с топливом для реактивных двигателей, искусственно получая топливо Евро-5.

Примерная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 миллионов гривен. В ходе следствия было установлено 28 компаний, контролировавших АЗС "Глуско" и имеющих общих учредителей и бенефициарных владельцев, что указывало на их подконтрольность одним и тем же лицам.

В прицел правоохранителей тогда попала и экосистема "Глуско" — более 20 подконтрольных ООО и других юрлиц, через которые были построены поставки топлива для всей сети. Одной из этих компаний было ООО "ОДИНОЙЛ", которое я упомянул в самом начале.

В июне 2021 года суд удовлетворил требование правоохранителей и наложил арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находились АЗС "Глуско". Конфискованные заправки и другие активы автозаправочного бизнеса были переданы Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). В мае 2022 года правительство передало более 200 АЗС и объектов недвижимости в управление "Нафтогазу", но уже в следующем году АРМА расторгает договор с "Нафтогазом" и арестованные корпоративные права предприятий, недвижимое имущество в виде АЗК и земельных участков, нефтебаз и других активов оказываются в "Укрнефти".

АРМА тогда объясняла это решение вроде бы неэффективным управлением имуществом со стороны "Нафтогаза". Но неофициальное объяснение — трение между руководителем НАКа Алексеем Чернышовым и куратором энергетической отрасли Ростиславом Шурмой. Последний был идеологом временной "национализации" "Укрнафты" и "Укртатнафты", курирует работу обоих предприятий через своего протеже Сергея Корецкого и обеспечивает ему режим максимального содействия в правительстве и защиту от правоохранительных органов.

А эти вопросы должны были бы появиться, учитывая тот факт, что ООО "ОДИНОЙЛ" (ЕГРПОУ 42967734) стало поставщиком нефтепродуктов для "Укрнафты". Еще раз и медленно: ООО "ОДИНОЙЛ" из обоймы медведчуковской "Глуско", к которому у правоохранителей есть вопросы по участию в сделках по поставкам российского топлива в Украину, является поставщиком топлива для государственной "Укрнафты".

И не просто поставщиком, а стратегическим поставщиком.

Об этом стало известно из материалов судебного дела #320/34994/24, рассматриваемого в Киевском окружном Админсуде. Там юристы "ОДИНОЙЛ" судятся с Государственной налоговой службой Украины и ее Главным управлением в Киеве из-за аннулирования лицензии на право оптовой торговли топливом в июле 2024 года. Одним из аргументов ООО "ОДИНОЙЛ" в пользу отмены решения ГНС был тот факт, что оно является… поставщиком ПАО "Укрнафта", которое передано в управление Министерства обороны Украины, определено, как предприятие критической инфраструктуры, играет существенную роль в обеспечении насущных потребностей обороны и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Поэтому срыв поставок такому предприятию будет иметь негативные последствия для ПАО "Укрнафта" и обеспечения его деятельности. Суд эти аргументы услышал и 25 июля 2024 вынес решение, остановив действие распоряжения Главного управления ГНС в г. Киеве об аннулировании лицензии.

Каким образом связанное с Медведчуком предприятие встроилось в систему обеспечения неотложных потребностей обороны государства, за которую отвечает "Укрнафта", должно стать предметом для изучения органами безопасности.

Однако это решение кажется не просто проявлением легкомыслия или халатности, а целенаправленным сговором руководства "Укрнафты" с бывшими владельцами "Глуско", что позволяет последним продолжать вести свой бизнес. Уже с июня ООО "ОДИНОЙЛ" получило от "Укрнафты" более 1 миллиарда гривен за поставки топлива. Но следует понимать, что, кроме денег, эти контракты открывают доступ к чувствительной информации о поставках топлива на стратегически важное государственное предприятие.

Очевидно, должны появиться вопросы к руководителям коммерческого блока "Укрнафты" и к самому директору государственного предприятия, который либо не контролирует выбор контрагентов, либо благословляет его. Это, к слову, уже не первый скандал с поставщиками в "Укрнафте" Корецкого, но речь идет о построении системного сотрудничества государственной "Укрнафты" со структурами Медведчука. Куда при этом смотрят служба безопасности "Укрнафты", антикоррупционный уполномоченный от НАПК, да и наконец Наблюдательный совет предприятия? Все они имеют возможность и обязанность задавать вопросы руководству, но, очевидно, не задают.

Ну и в конце концов эта ситуация ставит вопрос и перед АРМА. "Укрнафта" управляет конфискованными активами "Глуско" и в то же время имеет партнерские отношения с бизнесом, контролируемым бывшими владельцами "Глуско". Елена Алексеевна, вас точно ничего не смущает?

Может Нацагентство уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением и ждет удобной возможности отчитаться перед обществом.

В таком случае просим, не медлите! Если необходима помощь в составлении заявления — обращайтесь, мы все вместе поможем.

Источник: Facebook-страница Михаила Шнайдера