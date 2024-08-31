Блогер, військовий журналіст та військовослужбовець ЗСУ Серж Марко (Олександр Карпюк) звернувся через Facebook до народної депутатки Мар’яни Безуглої:

Це буде пост адвоката диявола.

А саме — спілкування з @Марʼяна Безугла.

Пані Марʼяна, цей пост не є сарказмом чи хейтом. Я реально хочу спробувати довести свою думку, щоб ми порозумілися.

Так ось. Причина цього посту — це ті пости що ви пишете. І відразу скажу для підписників — здебільшого те, що я бачу в постах Марʼяни — це правда. І я не знаю що гірше, те що я читаючи це розумію що це правда, чи то як це викладено.

Бо за ці роки, я бачив різних главкомів, спілкувався від Муженко, до Сирського (правда коли він ще не був главкомом). Коли був волонтером, я думав що знаю армію. Тепер я згадую як вступав з дискусії з деякими військовими, добровольцями, як ми сперечалися з азовцями — і мені за деякі моменти соромно. Бо я теж фактично був правий, але не розумів нюансів. На жаль їх можна зрозуміти тільки одягнувши форму та ставши в стрій. І тоді іноді чорні речі становляться сірими, або такі ж речі бувають з білими.

От дивіться. Пам'ятаєте Содоля? Який мʼясник. Здебільшого все що ви писали, та і не тільки ви — це правда. Кротевіч теж правий. Стерненко теж. Бо Содаль — це класичний десант/морпіх стиля "ні кроку назад". Це Пертурабо нашого часу.

Сама фраза "ні кроку назад" звучить круто, але не тоді коли ти в підрозділі який отримав таку задачу. А Содаль так воює. Тому зрозуміло чого його ненавидять.

Але у Содоля, коли він був на Донецькому напрямку головою ОТУ, був мабуть найкращий штаб. Дуже професійний керівник підрозділу РЕБ, і багато інших спеців. Штаб морпехів реально працював. І ми тоді утримали Авдіївку, не дивлячись на безліміт "вагнерів".

Чи можна Содоля відокремлювати від організма, який він побудував для координації військ? Не знаю. Але організм був ефективним.

Ви критикуєте пана Гнатова, що він підбирає людей Содоля. Але якраз люди Содоля, морська піхота — це дуже професійний актив в нашій армії. Особливо в порівнянні з деякими іншими, які і зараз керують.

Самого Гнатова я знаю вже 8 років. Ще з моменту, коли він був НШ 36 бригади. Потім комбрігом. Перетинались з ним по підготовці снайперів. Нагадаю що снайпери 36 бригади на останніх змаганнях перестріляли снайперів ССО. Тобто щось ми робили правильно. Потім бачив роботу Гнатова на югах, коли він командував ОТУ, при поверненні Херсона. Можу сказати про людину тільки гарне. І те що він тягне людей Содоля до себе — це виглядає не дуже, але ті хто воюють це зрозуміють. Бо йому треба результат, а для цього потрібні люди. А ще командир ніколи не буде подобатись усім. Критика буде завжди.

Виведення 72 бригади. Ми поруч воювали на Донецькому напрямку, в мене там багато знайомих. Знаєте що вони кажуть про виведення?

Вони раді. Нарешті. Бо це бригада, яка вже замортизувалась вкрай. Потримайте ії ще трохи — і вона не зможе втримати фронт, бо люди втомлені, а нові мобілізовані без адекватного злагодження не втримають позицію. Бригаду треба виводити, в цьому немає зради. Не тільки її. А і 59, і 79, і інших.

Питання тільки — як проведуть ротацію. Саме процес ротації вказує на те, як командування контролює ситуацію. Якщо зроблять все правильно — то фронт встоїть. Просто 72 треба забирати не відразу. А щоб вони з новим підрозділом посиділи місяць в окопах, показали як що, щоб нова бригада встигла замовити якісь засоби, які на цій лінії потрібні, організувати окопний РЕБ, аеророзвідку, командири вивчили сектор, ну поступово, а потім побатальонно виводити за**бану 72-гу. Якщо зроблять правильно — фронт не впаде. Якщо зроблять як з 115 — то звісно п**ц. Але це питання до вищого командування, яке так організувало ротацію, та поставило такий командний состав в 115. За**бані бригади треба виводити та відновлювати. Це факт. Якщо перетримати — не буде ні досвідченої бригади, ні лінії фронту, нічого.

Як бачите, тут все має нюанси. Як пам'ятаєте ви критикували Залужного, що він з Києва не виїжджає? Бо в нього був стиль керування — делегувати задачі. Залужний зустрів війну з втратою керування. Тому йому приходилось виходити на людей які брали керування в свої руки в тих складних умовах, та давали результат, і підтримувати їх. З початку війни делегування стало його стилем. Ніт, не всі рішення були правильні та ефективні. Але загальний стиль був єдиним можливим в ті часи, бо координація військами була частково втрачена.

Сирський же людина яка все тримає в своїх руках. Це теж такий стиль керування. В Муженка доречі був такий же. І це теж зрозуміло, бо при тих задачах що він виконував (Харьківська операція, Бахмут і т.д) йому потрібно було чітко розуміти які сили та засоби під його підпорядкуванням. Цей стиль він переніс і на посаду главкома.

Оба стиля мають свої переваги та недоліки. Але якщо людина дійшла до посади главкома — то значить він саме в цьому доволі ефективний. Питання в тому що любий стиль має свої плюси та мінуси. Мабуть і ви вже зрозуміли, які.

Так ось.

Ви людина з можливостями, яких я ніколи не мав. Але періодично, вступаючи в конфронтацію в фейсбуці, я завжди думав, які будуть наслідки. Якщо це конфронтація з людиною — то пофіг. Якщо з ситуацією — то що мій пост та моя інформація дасть цій ситуації. Чи не погіршить це стан справ.

Бо іноді ситуація більше за мене, за блогера-волонтера. І іноді я мовчав, або старався вирішити щось в тиху. В деяких випадках публікація інформації про проблему — це було крайнє рішення, бо по іншому ніяк.

Ви можете деякі моменти вирішувати в тиху, без викладення сюди. У вас є ці можливості.

Тому це просто прохання, фільтрувати деякі речі. Бо можливо колись, ви як і я, зрозумієте що якби повернути час назад, ви б вже зробили по іншому.

Ну і по ротаціям. Я дуже хочу щоб мою 59 бригаду, мою другу сімʼю після 503 ОБМП вивели на ротацію. Тому що є зараз концепція нової, дронно-штурмової бригади, це реформа сьогодення, яка дуже важлива. І перший проект такої бригади розроблено якраз під 59 ОМБР. У командування є два варіанти, або ротувати 59 омбр, та застосувати її досвід використання дронів та утримання позицій за допомоги безпілотних систем у майбутньому, на перспективу всім ЗСУ, або сточити цю бригаду під нуль на Донецькому напрямку до того стану, коли реформувати буде нема чого. Я б хотів щоб це був перший варіант.

Тому я б хотів попросити щоб ви тверезо дивилися на ротаційну ситуацію підрозділів та … можливо допомогли 59 стати сильнішою після її реформування, не допустивши щоб вона поповнила список небоєздатних бригад, які вивели вже після прориву фронту.

Якщо будуть питання — я відповім, лише б це допомогло збройним силам. Але деякі речі, все ж, давайте не виносити у фб. Або виносити в крайньому випадку.

Дякую за розуміння.

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Джерело: Facebook Сержа Марко