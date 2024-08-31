Блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) обратился через Facebook к народной депутатке Марьяне Безуглой:

Это будет пост адвоката дьявола.

А именно — общение с Марьяна Безуглая.

Марьяна, этот пост не является сарказмом или хейтом. Я реально хочу попытаться доказать свое мнение, чтобы мы нашли общий язык.

Так вот. Причина этого поста — это посты, которые вы пишете. И сразу скажу для подписчиков — в большинстве своем то, что я вижу в постах Марьяны — это правда. И я не знаю что хуже, то что я читая это понимаю что это правда, или то, как это изложено.

Потому что за эти годы я видел разных главкомов, общался от Муженко, до Сырского (правда, когда он еще не был главкомом). Когда был волонтером, я думал, что знаю армию. Теперь я вспоминаю, как вступал с дискуссии с некоторыми военными, добровольцами, как мы спорили с азовцами — и мне за некоторые моменты стыдно. Потому что я тоже фактически был прав, но не понимал нюансов. К сожалению, их можно понять только надев форму и став в строй. И тогда иногда черные вещи становятся серыми или такие же вещи бывают с белыми.

Вот смотрите. Помните Содоля? Какой мясник. По большей части все что вы писали, да и не только вы – это правда. Кротевич тоже прав. Стерненко тоже. Ибо Содаль – это классический десант/морпех стиля "ни шагу назад". Это Пертурабо нашего времени.

Сама фраза "ни шагу назад" звучит круто, но не тогда когда ты в подразделении, который получил такую задачу. А Содаль так воюет. Поэтому понятно, почему его ненавидят.

Но у Содоля, когда он был на Донецком направлении главой ОТУ, был, пожалуй, лучший штаб. Очень профессиональный руководитель подразделения РЭБ, и многие другие специалисты. Штаб морпехов реально работал. И мы тогда удержали Авдеевку, несмотря на безлимит "вагнеров".

Можно ли Содоля отделять от организма, построенного им для координации войск? Не знаю. Но организм был эффективным.

Вы критикуете пана Гнатова, что он подбирает людей Содоля. Но как раз люди Содоля, морская пехота – это очень профессиональный актив в нашей армии. Особенно по сравнению с некоторыми другими, которые и сейчас управляют.

Самого Игнатова я знаю уже 8 лет. Еще с момента, когда у него была НШ 36 бригады. Затем комбригом. Пересекались с ним по подготовке снайперов. Напомню, что снайперы 36 бригады на последних соревнованиях перестреляли снайперов ССО. То есть что-то мы делали правильно. Затем видел работу Гнатова на югах, когда он командовал ОТУ, при возвращении Херсона. Могу сказать о человеке только хорошее. И то, что он тянет людей Содоля к себе — это выглядит не очень, но воюющие это поймут. Потому что ему нужен результат, а для этого нужны люди. А командир никогда не будет нравиться всем. Критика будет всегда.

Вывод 72 бригады. Мы рядом воевали на Донецком направлении, у меня там много знакомых. Знаете, что они говорят о выводе?

Они рады. Наконец-то. Потому что это бригада, которая уже самортизировалась до крайности. Подержите ее еще немного — и она не сможет удержать фронт, потому что люди устали, а новые мобилизованные без адекватного слаживания не удержат позицию. Бригаду нужно выводить, в этом нет зрады. Не только ее. Но и 59, и 79, и других.

Вопрос только – как проведут ротацию. Именно процесс ротации указывает, как командование контролирует ситуацию. Если сделают все правильно — фронт устоит. Просто 72 нужно забирать не сразу. А чтобы они с новым подразделением посидели месяц в окопах, показали, чтобы новая бригада успела заказать какие-то средства, которые на этой линии нужны, организовать окопный РЭБ, аэроразведку, командиры изучили сектор, ну постепенно, а затем побатальонно выводить за**анную 72-ю. Если поступят правильно — фронт не упадет. Если сделают как со 115 — конечно п**ц. Но это вопрос к высшему командованию, которое так организовало ротацию, и поставило такой командный состав в 115. За**аные бригады нужно выводить и восстанавливать. Это факт. Если передержать, не будет ни опытной бригады, ни линии фронта, ничего.

Как видите, здесь есть нюансы. Помните, вы критиковали Залужного, что он из Киева не уезжает? Потому что у него был стиль управления – делегировать задачи. Залужный встретил войну с потерей управления. Поэтому ему приходилось выходить на людей, которые брали управление в свои руки в тех сложных условиях, и давали результат и поддерживать их. С начала войны делегирование стало его стилем. Нет, не все решения были правильными и эффективными. Но общий стиль был единственно возможным в те времена, потому что координация войсками была частично утрачена.

Сырский же человек, который все держит в своих руках. Это тоже такой стиль управления. У Муженко кстати был такой же. И это тоже понятно, ибо при тех задачах, которые он выполнял (Харьковская операция, Бахмут и т.д) ему нужно было четко понимать какие силы и средства под его подчинением. Этот стиль он перенес и на должность главкома.

Оба стиля имеют свои преимущества и недостатки. Но если человек дошел до должности главкома — значит он именно в этом достаточно эффективен. Вопрос в том, что любой стиль имеет свои плюсы и минусы. Наверное, и вы уже поняли, какие.

Так вот.

Вы человек с возможностями, которых у меня никогда не было. Но периодически, вступая в конфронтацию в Фейсбуке, я всегда думал, какие будут последствия. Если это конфронтация с человеком — то пофиг. Если с ситуацией — то, что мой пост и моя информация даст этой ситуации. Не ухудшит ли это положение дел.

Потому что иногда ситуация больше меня, больше чем блогер-волонтер. И иногда я молчал, или старался решить что-нибудь в тихую. В некоторых случаях публикация информации о проблеме – это было крайнее решение, потому что иначе никак.

Вы можете некоторые моменты решать в тихую, без выкладывания сюда. У вас есть эти возможности.

Поэтому это просто просьба фильтровать некоторые вещи. Ибо возможно когда-то, вы, как и я, поймете, что если бы повернуть время назад, вы бы уже сделали иначе.

Ну и по ротациям. Я очень хочу, чтобы мою 59 бригаду, мою вторую семью после 503 ОБМП вывели на ротацию. Потому что сейчас концепция новой, дронно-штурмовой бригады, это реформа настоящего, которая очень важна. И первый проект такой бригады разработан как раз под 59 ОМБР. У командования есть два варианта, или ротировать 59 омбр, и применить ее опыт использования дронов и удержания позиций с помощью беспилотных систем в будущем, на перспективу всем ВСУ, или сточить эту бригаду под ноль на Донецком направлении до того состояния, когда реформировать будет нечего. Я бы хотел, чтобы это был первый вариант.

Поэтому я бы хотел попросить, чтобы вы здраво смотрели на ротационную ситуацию подразделений и… возможно помогли 59 стать сильнее после ее реформирования, не допустив, чтобы она пополнила список небоеспособных бригад, которые вывели уже после прорыва фронта.

Если будут вопросы, я отвечу, лишь бы это помогло вооруженным силам. Но некоторые вещи, тем не менее, давайте не выносить в фб. Или выносить в крайнем случае.

Спасибо за понимание.

Дата. Подпись.

Источник: Facebook Сержа Марко