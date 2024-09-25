Я буду називати його тим, чим він є, зауважив Леммі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Володимир Путін керує "мафіозною державою", яку хоче перетворити на "мафіозну імперію". Він порівняв президента Росії з рабовласником.

Про це повідомляє видання Politico. Про це глава МЗС Британії заявив під час нью-йоркської зустрічі у вівторок 24 вересня.

Девід Леммі розкритикував поведінку Путіна під час вторгнення в Україну. Він згадав часи рабовласництва, і звинуватив російський уряд у тому, що він нехтує міжнародним правом.

"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", – сказав глава МЗС Британії.

"Пане президенте, я говорю не лише як британець, як лондонець і як міністр закордонних справ. Але я стою тут також як чорношкірий, чиї предки були вивезені в кайданах з Африки, під дулом пістолета, щоб бути поневоленими, чиї предки повстали і боролися у великому повстанні поневолених. Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", – наголосив він.

Варто зауважити, що виступ Леммі з'явився в той час, коли Україна продовжує інтенсивні лобістські зусилля, спрямовані на отримання дозволу на використання західних ракет великої дальності, в тому числі британських Storm Shadow, для ураження цілей в глибині Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що Пєсков грубо відповів на заяву Зеленського в ООН і вибухнув погрозами.