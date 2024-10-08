Політолог Михайло Басараб розповів, що не так із мирними ініціативами

Котиться хвиля сподівання на близький мир. Цю хвилю здіймають агенти російського впливу й обтяжені ілюзорним мисленням особи.

За словом "мир" у нинішніх обставинах криються наступні неминучі наслідки для України, які ми відчуємо одразу:

1. Втративши відчуття загрози війни, українці заглиблюються у безпечність і внутрішні політичні чвари (згадайте 2016 рік і далі).

2. Неминучі вибори зводяться до звинувачення одне одного в тому, хто винен у початку повномасштабної війни. В день голосування усі будуть звинувачувати кого завгодно, тільки не Росію. Це все звалюється на голови простих людей, які вийдуть з виборчих дільниць з ненавистю не до Росії, а одне до одного.

3. Різко скорочуються постачання західної зброї та прямі західні вливання в бюджет України.

4. Ми не знаємо як швидко відновиться інфраструктура, промисловість і відбудеться розмінування. Війна вже спричинила техногенні та природні катастрофи. Їх може стати більше.

5. Відбувається істотна або повна демобілізація військових, відкриваються кордони. Починається потужна хвиля еміграції молодих і придатних до служби. В структурі населення держави зростає питома вага пенсіонерів. До них додається велика кількість скалічених війною людей. Усе це з відповідними наслідками для економіки і ще більшим соціальним навантаженням на працюючих.

6. Росія розширює ІПСО на нашій території, розправляють плечі її агенти публічного впливу і вимагають безмежної свободи слова. Під іншими вивісками відновлює роботу медведчуківський медіахолдинг, який нонстоп вливає у голови телеглядачів потоки російської пропаганди.

7. Росія тримає в напрузі лінію розмежування, тривають постійні провокації. Щодня є поранені і загиблі.

8. Військовий авангард відчуває себе зрадженим з усіх сторін. Мовчати і бездіяти він точно не буде. Ситуація вимагатиме його політичного втручання.

Це далеко не усі наслідки "просто припинити війну" за сьогоднішніх обставин. Чи є простий вихід із ситуації. Ні, немає. Щоб не зруйнуватися зсередини, нам доведеться боротися до поразки ворога у цій війні. Щоб не страждали ми, постраждати має він. Іншого не дано.

Крах Імперії Зла виглядає значно реалістичнішим, аніж це здається на перший погляд.

Тримаймося купи! Шана кожному і кожній, хто не втомився і продовжує наближати перемогу.

Як писав наш класик: лупайте сю скалу, бо вам призначено скалу розбить.

Джерело: пост Басараба у Facebook.