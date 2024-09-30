Орбан хоче, щоб Путін та Зеленський зустрілись особисто: хто ще у списку учасників "мирного саміту"

В ЄС обурені

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово намагався "помирити" Україну та Росію, знову береться за справу. Він ініціює проведення "мирного" саміту між російським лідером Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Die Weltwoche. Зазначається, що цей процес Орбан запустив ще минулого тижня у Нью-Йорку за лаштунками Генасамблеї ООН.

Там він, за даними видання, під час розмови з лідерами Китаю та Бразилії висловися про бажання ініціювати "мирний" саміт між Зеленським і Путіним.

"Орбан організував підтримку своїх планів загалом п’ятнадцятьома країнами, "друзями миру". Зараз обговорюється місце проведення мирного саміту. Окрім Угорщини, Китаю та Бразилії також візьмуть участь Франція та Швейцарія", – пише Die Weltwoche.

Водночас, кореспонденти стверджують, що вище керівництво Євросоюзу дратують і поїздки Орбана за кордон, і його "мирні ініціативи". Його звинувачують у перевищенні службових повноважень. Адже складається враження, що він говорить і запроваджує переговори від імені ЄС, а це не в його компетенції.

На противагу цьому прем’єр Угорщини вважає, що проводить дослідження, а не переговори. За його словами, головна мета – повернути європейцям активну роль і визначити курс перед виборами в США.

"Оскільки Київ і Москва не особливо бажають вести переговори, міжнародний тиск тепер має призвести до прориву для припинення вогню. Це, безсумнівно, було б переворотом. Інші політики вже отримували Нобелівські премії за дрібниці", – сказано у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибіга та Петер Сійярто поговорили тет-а-тет в Будапешті.