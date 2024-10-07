"Мирний план" Китаю та Бразилії: названо дві головні цілі Пекіна

Успішність цієї ініціативи викликає питання

Створення Китаєм платформи "Друзі миру", до якої доєдналася Бразилія, було цікавим дипломатичним ходом. Таким чином КНР планує реалізувати дві основні задачі.

Про це "Телеграфу" розповіла головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. Вона нагадала, що перед цією ініціативою був китайський "мирний план" з 12 пунктів.

За її словами, цей документ виявився лише політичною позицією КНР, яка не мала ніякої конкретики. Гриценко підкреслила, що світ був розчарований цією ініціативою.

"Китай вирішив виправити ситуацію і зорганізував оцю от ініціативу. Спочатку це був так заний політичний консенсус з Бразилією. Він був опублікований кілька місяців тому і вже містив шість пунктів", — заявила вона.

Гриценко наголосила, що про нову ініціативу було оголошено до початку операції ЗСУ в Курській області і там містилися пункти, які на той момент можна було трактувати як вже більш однозначну критику Росії. За її словами, зокрема, там йшлося про необхідність зберігати контрольовану стабільну ситуацію на Запорізький АЕС та про неприйнятність застосування зброї масового ураження, зокрема, біологічної та хімічної.

Експертка підкреслила, що Китай цим документом переслідував дві основні задачі. По-перше, створення певної альтернативи Сполученим Штатам Америки. Гриценко пояснила, що Китай продовжує критикувати США за підтримку України, називаючи це "підливанням олії у вогонь".

"Китай в цьому бачить ескалацію ситуації, намагаючись створити образ США як агресивної країни, яка підтримує війну. Китай намагається протипоставити себе, нібито Китай — це країна, яка, на відміну від США, не підтримує жодну зі сторін, нікому зброї не постачає і виступає виключно за мирне врегулювання і розв'язання цього конфлікту. Це перша задача — позиціювання КНР як миролюбної країни, країни миротворця", — підкреслила вона

За словами Гриценко, друга задача — це консолідація навколо себе країн-однодумців, які дивляться на російсько-українську війну дещо схоже чи так само як і Китай. Вона зазначила, що вибір Бразилії був правильним з погляду китайських інтересів, тому що бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва дещо схоже дивиться на російсько-українську війну.

"Китаю тут вдалося реалізувати свої задачі, поки що. Наскільки воно надалі буде успішним, це дуже дискусійне питання, тому що одна справа дійсно зібрати країни, особливо країни Глобального Півдня, країни Азії, Африки, Латинської Америки, багато з яких не розуміють сутності цієї війни або навіть іноді і не знали, де взагалі знаходиться Україна, які не розрізняли Україну та Росію як дві окремі держави. Їх простіше навколо себе консолідувати і представити свій політичний консенсус. Неможливо ж посперечатися з тим що ескалація конфлікту — це погано, що застосування зброї масового ураження — це погано, що треба дотримуватися правил безпеки на АЕС. Китай використовує отакі от абсолютно загальні речі, з якими дуже важко не погодитися. І це спрощує йому задачу консолідації навколо себе країн-однодумців, які схожим чином дивляться на цю війну", — підсумувала Гриценко.

Нагадаємо, Швейцарія заявила про підтримку так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії. У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що це викликає лише розчарування та закликали усі цивілізовані країни світу уникати участі у таких сумнівних ініціативах.