Политолог Михаил Басараб рассказал, что не так с мирными инициативами

Катится волна надежды на близкий мир. Эту волну поднимают агенты русского влияния и отягощенные иллюзорным мышлением личности.

За словом "мир" в нынешних обстоятельствах кроются следующие неизбежные последствия для Украины, которые мы ощутим сразу:

1. Потеряв ощущение угрозы войны, украинцы погружаются в безопасность и внутренние политические распри (вспомните 2016 год и дальше).

2. Неизбежные выборы сводятся к обвинению друг друга в том, кто виноват в начале полномасштабной войны. В день голосования все будут винить кого угодно, только не Россию. Это все сваливается на головы простых людей, которые выйдут с избирательных участков с ненавистью не к России, а друг к другу.

3. Резко сокращаются поставки западного оружия и прямые западные вливания в бюджет Украины.

4. Мы не знаем, как быстро восстановится инфраструктура, промышленность и произойдет разминирование. Война уже повлекла за собой техногенные и природные катастрофы. Их может стать больше.

5. Происходит существенная или полная демобилизация военных, открываются границы. Начинается мощная волна эмиграции молодых и годных к службе. В структуре населения государства растет удельный вес пенсионеров. К ним прилагается большое количество искалеченных войной людей. Все это с соответствующими последствиями для экономики и еще большей социальной нагрузкой на работающих.

6. Россия расширяет ИПСО на нашей территории, расправляют плечи ее агенты публичного влияния и требуют безграничной свободы слова. Под другими вывесками возобновляет работу медведчуковский медиахолдинг, который нонстоп вливает в головы телезрителей потоки российской пропаганды.

7. Россия держит в напряжении линию разграничения, продолжаются постоянные провокации. Каждый день есть раненые и погибшие.

8. Военный авангард чувствует себя преданным со всех сторон. Молчать и бездействовать он точно не будет. Ситуация потребует его политического вмешательства.

Это далеко не все последствия "просто прекратить войну" при сегодняшних обстоятельствах. Есть ли простой выход из ситуации? Нет, нет. Чтобы не разрушиться изнутри, нам придется сражаться до поражения врага в этой войне. Чтобы не страдали мы, пострадать должен он. Другого не дано.

Крах Империи Зла выглядит гораздо более реалистичным, чем это кажется на первый взгляд.

Держимся вместе! Уважение каждому и каждой, кто не устал и продолжает приближать победу.

Как писал наш классик: лупайте сю скалу, бо вам призначено скалу розбить.

Источник: пост Басараба в Facebook.