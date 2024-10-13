Вони не лише намагаються залякати українських військових психологічним наративом "в полон не беремо!"

Черговий розстріл полонених російськими окупаційними військами створив такий резонанс, що пропагандистські майданчики стрімко почали шукати виправдання цієї жорстокості та військового злочину.

При цьому, з огляду на вкрай обмежений інтелект, вони ретранслюють повну нісенітницю про те, що на фото, наприклад, усі живі крім одного, вбитого пострілом у голову, якого могли притягнути невідомо звідки, а інші взагалі заявляють, що була спроба опору, ось їх і розстріляли.

Тобто, за логікою російських пропагандистів, десь у Курській області знайшли тіло українського військового, вбитого в голову, роздягли його та притягли до групи полонених? Навіщо це все робити, з якою метою?

Доказ того, що ті, хто здався в полон, могли зробити спробу опору, тим більше звучить ще більш марно. Усі роздягнені лежать обличчям униз із закладеними руками за голову. Як вони могли в таких умовах чинити опір і бути розстріляними, будучи в цьому положенні, обличчям у землю, руки за голову, без зміни положення тіла?

До речі, верифіковано застрелений у голову військовий, не лише роздягнений, а й тримає руки за голову, тобто, притягти його бездиханне тіло звідкись і ось так покласти, навіщо морочитися?

Російські версії розмітаються в пух і порох, а на поверхні черговий злочин і спроба залякати, а також спровокувати. Вони не лише намагаються залякати українських військових психологічним наративом "в полон не беремо!", а й намагаються спровокувати на дії у відповідь. Чекають, коли ми теж почнемо мститись за наших хлопців розстрілами їхніх героїчних сифілітиків, щоб потім зібрати Радбез ООН та звинуватити нас у військових злочинах.

Суть цих акцій гранично зрозуміла. І тут я можу сказати лише одне.

Тварини. Не люди. Тварини звичайні.

Джерело — допис Олександра Коваленка у Фейсбук.