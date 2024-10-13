Суть расстрела пленных украинских военных предельно ясна - Александр Коваленко
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Они не только пытаются запугать украинских военных психологическим нарративом "в плен не берем!"
Очередной расстрел пленных российскими оккупационными войсками создал такой резонанс, что пропагандистские площадки стремительно начали искать оправдание жестокости и военного преступления.
При этом, учитывая крайне ограниченный интеллект, они ретранслируют полную чушь о том, что на фото, например, все живы кроме одного, убитого выстрелом в голову, которого могли привлечь неизвестно откуда, а другие вообще заявляют, что была попытка сопротивления, вот их и расстреляли.
То есть, по логике российских пропагандистов, где-то в Курской области нашли тело украинского военного, вбитого в голову, раздели его и привлекли к группе пленных? Зачем все это делать, с какой целью?
Доказательство того, что сдавшиеся в плен могли сделать попытку сопротивления, тем более звучит еще бесполезно. Все раздетые лежат лицом вниз с заложенными руками за голову. Как они могли в таких условиях сопротивляться и быть расстрелянными, будучи в этом положении, лицом в землю, руки за голову, без изменения положения тела?
Кстати, верифицирован застреленный в голову военный, не только раздет, но и держит руки за голову, то есть, притащить его бездыханное тело откуда-то и вот так положить, зачем возиться?
Российские версии разметаются в пух и прах, а на поверхности очередное преступление и попытка запугать, а также спровоцировать. Они не только пытаются запугать украинских военных психологическим нарративом "в плен не берем!", но и пытаются спровоцировать ответные действия. Ждут, когда мы тоже начнем мстить за наших ребят расстрелами их героических сифилитиков, чтобы потом собрать Совбез ООН и обвинить нас в военных преступлениях.
Суть этих акций предельно ясна. И здесь я могу сказать только одно.
Животные. Не люди. Животные обычные.
Источник — постАлександра Коваленко в Фейсбуке.
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