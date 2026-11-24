Німецьке військове командування назвало грудень імовірним терміном запуску

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Росія може найближчими тижнями запустити супутник із ядерною боєголовкою, який становитиме загрозу для космічної інфраструктури. За даними німецьких журналістів, про можливий запуск попередили розвідки кількох країн НАТО.

23 листопада 2026 року в Берліні генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв захищати союзників від загроз у космосі. Зауважимо, супутник із ядерною боєголовкою загрожував би насамперед апаратам на орбіті, а для людей на Землі ризик був би непрямим. У разі ядерного вибуху на орбіті можуть вийти з ладу супутники зв’язку та навігації.

Про можливий запуск у найближчі тижні повідомили NDR, WDR та Sueddeutsche Zeitung із посиланням на джерела в Бундесвері й німецькій розвідці BND. Флоріан Фладе, один з авторів спільного розслідування, розповів в ефірі DW News, що інформацію про апарат отримали розвідслужби кількох країн НАТО.

Ми завжди будемо захищати кожен сантиметр території НАТО, і це включає забезпечення нашої безпеки, коли йдеться про космічний елемент Марк Рютте, генеральний секретар НАТО

Що відомо про можливий запуск

За даними німецьких журналістів, апарат "Супутник-С" зібрали кілька років тому й зберігали в Московській області. Попередження на початку листопада 2026 року вказувало на можливий запуск упродовж 60 днів. За цією оцінкою, апарат здатен запрацювати невдовзі після виходу на орбіту.

У жовтні 2026 року Агентство оборонної розвідки США попереджало, що Росія розробляє супутник, здатний нести ядерну зброю. Посольство Росії в Берліні відкинуло повідомлення німецьких медіа, назвавши їх безпідставними звинуваченнями та пропагандою.

"Ядерна космічна дубинка" як спосіб політичного тиску

Фладе пояснив, що опитані військові розглядають можливе розміщення апарата як спосіб тиску на інші держави. Аналітики німецького інституту міжнародних та безпекових справ SWP також вважають, що така розробка вписується у стратегію Москви. "Розробка цієї можливості, схоже, відповідає стратегічному підходу Росії до підриву встановленого міжнародного порядку та участі в діях з високим рівнем ризику, щоб отримати поступки від Заходу, особливо в контексті України", - йшлося у звіті.

Під час повномасштабної війни проти України Росія неодноразово погрожувала ядерною зброєю, намагаючись стримати військову підтримку Києва Заходом. 19 листопада 2026 року на зустрічі з лідерами США та Росії голова КНР Сі Цзіньпін закликав до повної заборони й ліквідації ядерної зброї.

"Повідомлення про те, що Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі, не є новими, проте вони залишаються не менш шокуючими. Вони показують рівень ескалації, до якого, очевидно, готова йти Росія", – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Що орбітальний вибух означав би для людей

У разі ядерного вибуху на низькій навколоземній орбіті частина супутників зв’язку та спостереження могла б вийти з ладу одразу, інші – з часом через підвищену радіацію. Для людей на Землі наслідки полягали б насамперед у перебоях зі зв’язком, навігацією та іншими послугами, які залежать від супутників.

Secure World Foundation пояснює, що такий вибух не обмежився б супутниками однієї країни: під загрозою опинилися б і російські апарати. Для екіпажів Міжнародної космічної станції та китайської орбітальної станції небезпека була б безпосередньою.

Орбітальний вибух може порушити роботу навігаційних сервісів на Землі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Саме розміщення ядерної зброї на орбіті порушило б Договір про космічний простір 1967 року. Ядерний випробувальний вибух у космосі забороняє окремий договір – про часткову заборону ядерних випробувань 1963 року.

Як повідомляв "Телеграф", Росія відтворила й модернізувала систему автоматичної ядерної відплати "Периметр", відому як "Мертва рука". За оцінкою експертів, Кремль може використати не тільки ядерну зброю, а й АЕС для політичного тиску.