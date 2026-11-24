В "АТБ" можна не лише зарядити телефон, а й попрацювати: які є правила та заборони
- Автор
-
- Дата публікації
-
На карті мережі є окремий фільтр для пошуку точок підзарядки
Під час відключень світла в магазинах "АТБ", де є пункти підзарядки, можна підключити ноутбук до розетки й попрацювати. Великі зарядні станції підключати заборонено. Покупцям не надають доступу до службового Wi-Fi.
Співробітник "АТБ" розповів "Телеграфу", що деякі відвідувачі працюють у магазині, поки заряджають ноутбуки. На своїй карті мережа позначає магазини, де можна зарядити пристрої, а також точки, обладнані генераторами.
Які пристрої можна зарядити
Розетки підходять і для заряджання телефонів і планшетів. Працівник мережі пояснив "Телеграфу", що великі станції підключати заборонено, зокрема EcoFlow. Причина – обмежена потужність генератора.
"Жодних скорочень роботи не плануємо. Навпаки, намагаємося працювати для людей, щоб забезпечити їх усіма необхідними товарами та продуктами, а також дати можливість підзарядити свої пристрої та зігрітися", – заявили в пресслужбі "АТБ".
Коли магазин на генераторі зачиняється на перерву
Пресслужба "АТБ" повідомила, що магазини мережі в Києві та Київській області оснащені автономними джерелами живлення. У Києві магазин може працювати на генераторі шість годин поспіль, а потім зачиняється на годину.
Перед перервою покупцям повідомляють, коли магазин знову відкриється і де розташований найближчий супермаркет мережі.
Чи можна користуватися інтернетом у магазині
Співробітник "АТБ" пояснив правила доступу до Wi-Fi у магазині міркуваннями безпеки.
"У більшості магазинів лише одна мережа. Магазин не може надавати доступ усім із міркувань безпеки. Звісно, якщо є Wi-Fi без пароля, до нього можна підключитися", – розповів співробітник "АТБ".
За його словами, мобільний зв’язок у магазинах зазвичай працює, тому для роботи можна використовувати мобільний інтернет.
https://www.youtube.com/watch?v=UL9tQyHAJQA&time_continue=17&source_ve_path=NzY3NTg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnews.telegraf.com.ua%2F
Як повідомляв "Телеграф", генератори в "АТБ" працюють шість годин, після чого їм потрібна 30-хвилинна перерва – про режим роботи генераторів. Тому доступність магазину під час відключення світла залежить не лише від наявності резервного живлення.