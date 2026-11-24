На карті мережі є окремий фільтр для пошуку точок підзарядки

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Під час відключень світла в магазинах "АТБ", де є пункти підзарядки, можна підключити ноутбук до розетки й попрацювати. Великі зарядні станції підключати заборонено. Покупцям не надають доступу до службового Wi-Fi.

Співробітник "АТБ" розповів "Телеграфу", що деякі відвідувачі працюють у магазині, поки заряджають ноутбуки. На своїй карті мережа позначає магазини, де можна зарядити пристрої, а також точки, обладнані генераторами.

Які пристрої можна зарядити

Розетки підходять і для заряджання телефонів і планшетів. Працівник мережі пояснив "Телеграфу", що великі станції підключати заборонено, зокрема EcoFlow. Причина – обмежена потужність генератора.

"Жодних скорочень роботи не плануємо. Навпаки, намагаємося працювати для людей, щоб забезпечити їх усіма необхідними товарами та продуктами, а також дати можливість підзарядити свої пристрої та зігрітися", – заявили в пресслужбі "АТБ".

В "АТБ" під час відключень світла можна зігрітися та випити гарячого чаю

Коли магазин на генераторі зачиняється на перерву

Пресслужба "АТБ" повідомила, що магазини мережі в Києві та Київській області оснащені автономними джерелами живлення. У Києві магазин може працювати на генераторі шість годин поспіль, а потім зачиняється на годину.

У Києві магазини на генераторах можуть зачинятися на годину після шести годин роботи Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перед перервою покупцям повідомляють, коли магазин знову відкриється і де розташований найближчий супермаркет мережі.

Чи можна користуватися інтернетом у магазині

Співробітник "АТБ" пояснив правила доступу до Wi-Fi у магазині міркуваннями безпеки.

"У більшості магазинів лише одна мережа. Магазин не може надавати доступ усім із міркувань безпеки. Звісно, якщо є Wi-Fi без пароля, до нього можна підключитися", – розповів співробітник "АТБ".

За його словами, мобільний зв’язок у магазинах зазвичай працює, тому для роботи можна використовувати мобільний інтернет.

https://www.youtube.com/watch?v=UL9tQyHAJQA&time_continue=17&source_ve_path=NzY3NTg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnews.telegraf.com.ua%2F

Як повідомляв "Телеграф", генератори в "АТБ" працюють шість годин, після чого їм потрібна 30-хвилинна перерва – про режим роботи генераторів. Тому доступність магазину під час відключення світла залежить не лише від наявності резервного живлення.