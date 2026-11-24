Хортиця розташована у верхів’ї колишнього Каховського водосховища

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Після підриву греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року на Хортиці в Запоріжжі опинилися на суходолі поклади мушель дрейсени завтовшки місцями до двох метрів. Вони десятиліттями накопичувалися під водою Каховського водосховища, найпівнічнішою частиною якого є острів. Тепер на них формуються ґрунти й ростуть молоді дерева.

Поклади мушель на півночі острова показав у відео еколог і дослідник Великого Лугу Павло Олійник. На витоптаних стежках мушлі розкришилися, тож під ногами там переважно дрібні світлі уламки.

Мушлі дрейсени накопичувалися ще під водою, коли існувало водосховище/ Фото: buymeacoffee.com/rid_ua/pojoheyeca

"Телеграф" розповідав про дрейсену у матеріалі: Водні "емігранти" з України наробили проблем в США: завдано мільярдних збитків

Звідки на дні Каховського водосховища стільки мушель

"Вона тут накопичувалась впродовж десятків років і утворила такі товстенні поклади між камінням і далі у вибалках", – каже Павло Олійник про дрейсену.

Дрейсена – двостулковий молюск, який оселяється на твердих поверхнях. Після створення каскаду водосховищ на Дніпрі течія сповільнилася, і дрейсена почала масово заселяти дно та прибережні мілини. У верхів’ї Каховського водосховища її колонії розросталися на підводних скелях та кам’яних виступах.

Після відмирання молюсків їхні мушлі залишалися на дні й утворювали шар, який називають черепашковим детритом. Із таких відкладів складається більша частина краю сусіднього острова Дубового, який видно з Хортиці.

Що росте на колишньому дні

На оголених берегах Хортиці й Дубового рослини закріпилися не одразу. Ці ділянки часто заливало, а коли вода сходила, вона зносила насіння нижче. Тепер біля самого урізу води червоними смугами росте гірчак почечуйний – рослина, характерна для річкових берегів, боліт і луків.

Гірчак почечуйний розрісся вздовж нової лінії берега/ Фото: buymeacoffee.com/rid_ua/pojoheyeca

На мушлях уже ростуть молоді верби й тополі. Поряд із черепашковими відкладами Олійник зафіксував і виходи глею – шару, що утворюється в перезволоженому ґрунті, – та вимиті ділянки палеоґрунту, тобто давнього ґрунту.

На оголених ділянках біля Хортиці почали рости молоді дерева

Між валунами подекуди ще лишаються відкриті ділянки колишнього дна. Там серед світлих уламків мушель ростуть лише поодинокі рослини.

Черепашкові відклади збереглися між валунами на колишньому дні

Як змінились плавні та околиці Хортиці після руйнації Каховської ГЕС

Хортиця лежить у верхів’ї колишнього Каховського водосховища. Коли його заповнювали у 1955–1958 роках, підняття рівня Дніпра змінило берегову лінію та протоки, розширило плавневі озера й утворило нові острови та урочища. Після руйнування греблі Дніпро в районі Хортиці повернувся ближче до природного русла.

Частина водойм обміліла або заросла, водночас відновлюється Головківське озеро. У змінених плавнях і водоймах фіксують появу й повернення рідкісних видів птахів і риб, зокрема занесених до Червоної книги України.

На ділянках дна й берегів, які відкрилися після падіння рівня води, археологи знаходять артефакти різних епох – від давнини до козацьких часів.

Як повідомляв "Телеграф", після обміління Каховського водосховища археологи досліджують дно Дніпра біля Хортиці та підняли кований корабельний якір. Дерев’яний човен, також виявлений під час досліджень, попередньо датують щонайменше 500 роками.