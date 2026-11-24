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Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради заявила, що український народ має сам управляти своєю країною, а не передавати це право "грантожерам" та міжнародним конкурсним комісіям.

"Така держава не належить Україні. У народу має бути право управляти країною. Грантожери не можуть управляти країною", — наголосила вона.

За словами Тимошенко, діє цілеспрямована схема: спочатку атакують державний орган, а потім вимагають його перезавантаження за участю міжнародників.

"На фронті бійці тримають країну, а у Верховній Раді країну здають. У нас забирають країну", — заявила Тимошенко.