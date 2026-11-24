За акцією можна заощадити 39,40 грн, якщо взяти по банці кожного салату

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24 листопада в "АТБ" завершується акція на два консервовані салати De Luxe Foods & Goods Selected. Салат із тунцем по-мексиканськи коштує 59,90 грн, а тунець з овочами в соусі – 58,50 грн.

"Телеграф" розповідав про акції в "АТБ", що діють до 24 листопада. Обидва салати продають у банках по 165 г.

Більше читайте у матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%"

На салат із тунцем по-мексиканськи діє знижка 25%: звичайна ціна – 79,90 грн, тож на одній банці можна заощадити 20 грн. Тунець з овочами в соусі продають зі знижкою 24%: без акції банка коштує 77,90 грн, а економія становить 19,40 грн.

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На салат із тунцем по-мексиканськи діє знижка 25%, а на тунець з овочами – 24%

Якщо взяти по одній банці кожного салату, покупка обійдеться у 118,40 грн замість 157,80 грн.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", мінус 170 грн на кілограмі: в "АТБ" завершується акція на популярні цукерки.