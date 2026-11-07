Військовий з купою зброї у багажнику. Що відомо про стрілка, який відкрив вогонь у Кракові

Правоохоронці не виключають версію з терактом

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Стрілком, який відкрив вогонь по перехожих в Польщі у Кракові, виявився 25-річний солдат з Островця Міхал О. Відомо, що він є токарем, а не професійним військовим.

Про це повідомляє Polsat News. Зазначається, що внаслідок стрілянини шість людей загинули та 15 отримали поранення. Трагедія сталась у суботу, 7 листопада, вдень на Ринковій площі Кракова.

"Нападник стріляв у випадкових перехожих. Серед поранених двоє поліцейських, один з яких перебуває у важкому стані. Зловмисника застрелили та заарештували. Правоохоронці розслідують обставини та мотиви нападу", — йдеться у повідомленні.

Стрілянина у Кракові

Що відомо про стрілка

25-річний Міхал приїхав до площі на авто, яке зареєстровано на його 52-річного батька, мешканця Свентокшиського воєводства. Батько має ліцензію на вогнепальну зброю та володіє 11 одиницями. Попередньо, жоден з чоловіків не має судимості.

Фото з місця подій. Фото: Лачен пише/Telegram

Зауважимо, що інформація про військове минуле стрілка ще не підтверджувалась офіційно. Окрім того, деякі ЗМІ пишуть, що чоловіку 24 роки, а не 25. Також були повідомлення про те, що стрілянину почало двоє осіб, але офіційно підтвердили причетність одного чоловіка.

Відомо, що чоловік був готовий до нападу. Він був одягнений у військовий одяг, зокрема у камуфляжну куртку та бронежилет, і використовував довгоствольну зброю. Є думка, що це могла бути напівавтоматична гвинтівка типу AR.

Стрілянина у Кракові

Після пострілів на Головній Ринковій площі зловмисник утік, але патрулі поліції знайшли та затримали його. Під час затримання чоловік вийшов з машини та відкрив вогонь по офіцерах, поранивши двох. Поліцейські стріляли у відповідь, нападника застрелили.

Речниця малопольської поліції підтвердила, що з автомобіля, залишеного злочинцем, було вилучено чимало іншої вогнепальної зброї та велику кількість боєприпасів. На місце події були направлені фахівці з вибухівки та співробітники поліцейського антитерористичного відділу, які перевірили автомобіль на наявність вибухівки.

Відомо, що мотиви нападника наразі не називали. Правоохоронці не виключають версію з терактом.

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