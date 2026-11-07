Чому не можна зберігати рослинну олію біля плити: помилка, яку роблять майже всі

Тепло, світло й повітря прискорюють окиснення

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Тримати пляшку олії поруч із плитою зручно, але це невдале місце. Під час готування тепло прискорює окиснення: олія швидше втрачає смак і аромат та прогоркає.

Виробники стверджують: щойно пляшку відкрили, починається окиснення. Тож на постійне місце зберігання її краще прибрати в закриту шафу.

Чим небезпечне місце поруч із плитою

У рослинних олій є чотири головні вороги: світло, тепло, кисень і різкі перепади температури, нагадує Держпродспоживслужба. Під їхнім впливом олія окиснюється, гіркне й втрачає корисні властивості. Біля конфорок і духовки пляшка з олією зустрічається із усіма цими викликами. Також її слід тримати подалі від спецій, побутової хімії та випарів під час готування: олія вбирає сторонні запахи.

Як правильно зберігати олію вдома

Обирайте темне, сухе й прохолодне місце, де температура не змінюється. Підійде комора або закрита кухонна шафа, бажано нижня полиця, якнайдалі від плити, духовки та вікна. Після кожного використання одразу щільно закривайте пляшку.

Для зберігання добре підходить темне скло з герметичною кришкою. Для оливкової олії також рекомендують харчову кераміку. Залізних ємностей слід уникати: залізо сприяє окисненню. Велику упаковку можна розлити в менші ємності, щоб основний запас рідше контактував із повітрям.

Темне скло допомагає захистити олію від світла під час зберігання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Де тримати соняшникову, оливкову та інші олії

Соняшникова олія

Після відкриття пляшки рекомендована температура зберігання соняшникової олії становить 20–25 °C. Олію слід тримати в темному місці й щільно закривати пляшку. Рафінована олія менш чутлива до світла, ніж нерафінована, але високі температури та кисень шкодять обом.

Оливкова олія

Рекомендується зберігати оливкову олію за температури 13–25 °C, захищаючи від світла й нагрівання. Холодильник уповільнює окиснення, однак частина жирів у ньому кристалізується. Це оборотний процес, який не погіршує якості олії.

Інші рослинні олії

Лляну олію холодного віджиму найкраще зберігати в холодильнику. Олію гарячого віджиму можна тримати в прохолодному місці.

холодного віджиму найкраще зберігати в холодильнику. Олію гарячого віджиму можна тримати в прохолодному місці. Кунжутну також рекомендують ставити в холодильник, адже вона чутлива до тепла, світла та кисню.

також рекомендують ставити в холодильник, адже вона чутлива до тепла, світла та кисню. Кокосову олію для смаження можна тримати в холодильнику: там вона затвердіє. Для випічки зручніше залишити її за кімнатної температури, подалі від сонця.

для смаження можна тримати в холодильнику: там вона затвердіє. Для випічки зручніше залишити її за кімнатної температури, подалі від сонця. Кукурудзяній олії підійде темне прохолодне місце або холодильник. Від холоду вона може помутніти, але після зігрівання знову стане прозорою.

підійде темне прохолодне місце або холодильник. Від холоду вона може помутніти, але після зігрівання знову стане прозорою. Для гарбузової олії рекомендована температура – 18 °C; для тривалішого зберігання її також можна поставити в холодильник.

Як повідомляв "Телеграф", рафінована й нерафінована рослинні олії відрізняються не лише кольором, а й призначенням. Рафіновану радять використовувати для термообробки, а нерафіновану – як ароматну добавку до свіжої їжі, адже під час нагрівання вона димить і гірчить.