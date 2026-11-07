"Чулан Гаррі Поттера": у Львові продають квартиру-"халупу"(відео)

Є окрема ванна кімната, але з нюансом

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У мережі завірусилось відео з квартирою, яку продають у Львові. Користувачів вразила не тільки ціна, а й площа житла.

Відповідне відео опублікували в Instagram. Житло знаходиться всього в 10 хвилинах пішки від центру міста.

Квартиру площею 18 м² продають за 44 500$. Знаходиться вона на другому поверсі, будинок чотирьох поверховий. Планування житла називають студією, але во факту виглядає все дивно. Адже тут буквально одна кімната та ванна з туалетом. На 18 м² вдалось вмістити кухню, спальню та вітальню в одній кімнаті. Окремо є ванна кімната з душовою кабіною та унітазом, але є нюанс — немає дверей.

"Завдяки переплануванню та демонтажу зайвих перегородок вдалося раціонально використати кожен метр простору", — йдеться у підписі під відео.

Також в очі впадає те, що з вулиці одразу вхід в квартиру. Немає ані коридору, ані бодай якоїсь іншої кімнати. І саме це планування називають студією, однак в коментарях користувачі дещо іншої думки. Люди пишуть:

Так, а квартиру ви так і не показали.

Я львів'янин і підтримую думку інших — ви й**нуті

Квартира — це коли є коридор, кімната, санвузол і спальня. А тут це де? Лежати на ліжку і дивитись як хтось сидить на унітазі? Смажити котлети і потім спати в постілі, яка їм пропахла? зайти з вулиці і одразу до ліжка? Подуріли зовсім.

Чулан Гарі Поттера.

Ви, мабуть, помилково, спереду написали 44.

Я так розумію, вікна не передбачені в цих царських хоромах.

Угораєте?

Вау!!! Вражаюче, не квартира, а конура.

Чому так дешево?

Це сарай для скота, а не квартира.

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