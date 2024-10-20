Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів причину, чому в США не підтвердили наявність військ КНДР на фронті

Національна розвідувальна служба Південної Кореї опублікувала супутникові знімки, на яких фіксується перекидання армії КНДР до Росії. Північна Корея готова направити близько 12 000 військовослужбовців до РФ. 1500 були верифіковані під Владивостоком.

Міністр оборони США заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.

Що?

У Міністра оборони США, під кінець його каденції, забагато зашкварів. Досі ріже пам’ять його "Не бийте по російських НПЗ", до нинішнього навмисного заперечення очевидного. Чи хоче піти на пенсію не поклавши на себе тягар відповідальності за прийняття важких, але правильних рішень?

Вантаж відповідальності, часом, за неприйняте правильне рішення, часом набагато важчий за непопулярні, але правильні рішення. Очевидно, що для Білого Дому та Пентагону важливіше зараз пройти внутрішньополітичний цикл із 2024 у 2025-й рік із передачею відповідальності наступному керівництву країни.

Схожа внутрішньополітична ситуація мала місце з кінця 2023 на початок 2024-го, коли першу хвилю великого наступу російських окупантів Україна зустрічала без допомоги із США.

Сучасний Західний світ надто загрався в політику, з густою пінкою з толерантності та гіпертрофованої виваженості, продуманості кроків. А часом і просто апатії. Диктатури розуміють лише мову сили. Коли вони чують махрове, нерішуче белькотіння, вони завдають удару.

Поки що в Західному світі рішучі заяви роблять здебільшого ті, хто не приймає остаточних рішень. Але хто, як не дивно, на відміну від США, перебуває в зоні підвищеного ризику.

Джерело: пост Коваленка у Facebook.