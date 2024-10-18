Буданов розповів, скільки піхотинців КНДР готуються до війни в Україні і де їх незабаром побачать

Солдати КНДР незабаром будуть готові приєднатися до боїв на фронті

Майже 11 тис. піхотинців з Північної Кореї нині навчаються на сході Росії. Надалі вони візьмуть участь у війні проти України на стороні РФ. Нагадаємо, раніше про безпосередню участь КНДР у війні з Україною заявляв президент України Володимир Зеленський.

Інформацію підтвердив очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі виданню "The War Zone". Він заявив, що піхотинці КНДР будуть готові приєднатися до боїв на фронті вже 1 листопада.

"Північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси. Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями. Куди будуть направлені інші наразі не зрозуміло", — мовив Буданов та додав, що нині українська розвідка ще не має повної картини.

Як пише видання, свої коментарі Буданов надав за кілька годин після того, як президент Володимир Зеленський зробив свою заяву у Брюсселі. Лідер України розповів журналістам про безпосередню участь КНДР у війні на стороні Росії.

Днем раніше, пише "The War Zone", заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив у Сеулі, що Вашингтон і його союзники стурбовані військовою підтримкою Північною Кореєю війни Росії в Україні, але не зміг підтвердити заяву України про те, що північнокорейські солдати були направлені воювати на стороні Москви.

Проте, як зазначає видання, Пентагон ретельно вивчає всі повідомлення про залучення військ Північної Кореї у війні проти України.

"Якщо це правда, це продемонструвало б посилення співпраці між Росією та Північною Кореєю, і я думаю, що це також продемонструвало б жахливу ситуацію, в якій опинилася Росії з погляду її сил на полі бою", — заявив "The War Zone" генерал-майор ВПС Пет Райдер.

Він зауважив, що такі дії РФ яскраво демонструють її відчай, адже за останніми оцінками Росія вже втратила понад 600 000 убитими або пораненими.

Водночас, розмістивши війська в Україні, Північна Корея може змусити уряд Південної Кореї переглянути свою політику ненадання прямої військової підтримки Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Південній Кореї говорять про перекидання військ КНДР в Україну. Їх уже помітили на фронті. Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен заявив, що це є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.