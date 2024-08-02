Особняки та дзвінки Путіну: відповідальний за арешт Гершковича генерал ФСБ виявився мільярдером

Майно та бізнес він записує на своїх родичів

Глава контррозвідки ФСБ РФ Владислав Меньщиков, який відповідав за арешт американського журналіста Евана Гершковича, причетний до корупційних схем навколо російської оборонної компанії. Також у нього є дороге майно та бізнес.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider. Зазначається, що генерал-лейтенант ФСБ Меньщиков останні дев’ять років очолює Першу службу ФСБ (контррозвідка), яка під виглядом шпигунів заарештовує іноземних журналістів для поповнення обмінного фонду.

Видання зазначає, що операцію проти Гершковича проводив Департамент контррозвідувальних операцій (ДКРВ) ФСБ, який входить до складу Служби контррозвідки (так званої Першої служби). За даними The Wall Street Journal, Менщиков особисто доповідав російському Володимиру Путіну про справу журналіста.

Раніше Менщиков очолював оборонний концерн "Алмаз-Антей", потім Головне управління спеціальних програм президента РФ, у віданні якого знаходиться мережа секретних бункерів. Керує першою службою з 2015 року.

За даними The Insider, у грудні 2022 року дочка генерала Тетяна Меньщикова придбала новий Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC німецького виробництва. Вартість такого автомобіля перевищує офіційний річний дохід навіть голови усієї ФСБ, але дочка Меньщикова може дозволити собі такі розкішні покупки. За даними видання, пов’язані з нею фірми володіють комерційною нерухомістю на суму близько 3 млрд рублів.

Тетяна Меньщикова

Для управління нерухомістю в Москві донька голови Першої служби ФСБ використовує кілька компаній, співвласником яких вона виступає. The Insider встановив все майно, записане на ці юрособи. Серед них були офісні приміщення, бізнес-центр, торговий центр, а також особняк.

Зазначається, що загальна виручка афілійованих з Менщиковою фірм за минулий рік перевищила 800 млн рублів. Крім іншого, їй належить бізнес із продажу жіночих прокладок, підгузків для дітей та дорослих. У рівних частках з Менщиковою фірмами володіє Ян Новіков — глава Концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей".

Як встановив The Insider, близькі члени родини Меньщикова отримували держконтракти від Алмаз-Антея. Родичка дружини генерала ФСБ Тетяна Сухорукова через ТОВ "Альбіон" займалася обслуговуванням ділових поїздок співробітників держконцерну. А ймовірна мати голови Першої служби Валентина Меньщикова як мінімум до 2018 року володіла часткою в підприємстві "Нові технології та матеріали", яке забезпечує "Алмаз-Антей" кріпильною продукцією, чистий прибуток компанії становив сотні мільйонів рублів на рік.

Живе дочка генерала ФСБ, за даними The Insider, у престижному підмосковному селищі Новогірськ. Тут у неї цілий маєток із кількох земельних ділянок та котеджів, які можна оцінити у півмільярда рублів.

Нагадаємо, що Еван Гершкович, який готував матеріал про ПВК "Вагнера", був затриманий ФСБшниками в Єкатеринбурзі у березні 2023 року. Проти нього порушили справу про шпигунство. 19 липня 2024 року журналіста засудили до 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

У четвер, 1 серпня, у Туреччині між країнами Заходу та Росією відбувся масштабний обмін ув’язненими. Серед визволених був і Гершкович.