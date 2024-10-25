Закінчив інститут у Житомирі та став "рупором" путінської пропаганди: куди зник російський генерал Конашенков

Весною 2024 року в мережі говорили про те, що Конашенков подає у відставку

Втрати російської армії на війні в Україні зростають щодня, але в міністерстві оборони країни-агресора приховують реальні цифри загиблих військовослужбовців. Інформацію про нібито досягнення путінської армії на різних фронтах в Україні росіянам зачитував генерал-лейтенант Ігор Конашенков, якого почали називати "рупором" війни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник спікер міністерства оборони Росії, адже він кілька місяців не з’являється у медійному просторі. У травні 2024 року у мережі говорили про те, що Конашенков збирається подавати у відставку.

Куди пропав речник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков

Народився російський генерал у 1966 році в Кишиневі. Але згодом жив у Житомирі, де закінчив з відзнакою інженерний факультет Житомирського вищого командного військового училища радіоелектроніки ППО. В 1990-му році Конашенков переїхав з України до Росії, де продовжував здобувати військову освіту.

Військовий діяч став широко відомим із початку повномасштабного вторгнення, оскільки був головним "рупором" російської пропаганди. Він приховував реальні втрати армії на фронті, запевняючи росіян у швидкій перемозі. У липні 2022 року Путін підвищив Конашенкова до генерал-лейтенанта.

Ігор Конашенков жив та навчався у Житомирі

Але, як повідомляють російські ЗМІ, зараз його не видно в інформаційному просторі, ходили чутки, що він завершує свою кар’єру на посаді керівника департаменту інформації та масових комунікацій міністерства оборони Росії. Але тележурналіст Володимир Соловйов спростував цю інформацію, заявивши, що Конашенков перебуває на своєму робочому місці.

Однак його доповіді щодо "успіхів" російської армії на телебаченні закінчились. Останній його виступ був у червні 2024 року, коли генерал повідомив про обмін полоненими з Україною. А у серпні від його імені було поширене повідомлення, що Київ нібито готує провокацію на Запорізькій АЕС, щоб потім звинуватити Росію.

Ігор Конашенков став спікером міністерства оборони РФ

Передбачається, що зараз Ігор Конашенков більше зайнятий кабінетною роботою, оскільки його помічали на зустрічах із воєнними кореспондентами. Після того, як посаду міністра оборони Росії обійняв Андрій Білоусов, судячи з усього, було ухвалено рішення переглянути формат інформаційної роботи відомства, цим і займається зараз Конашенков.

"Телеграф" писав раніше, де зараз екс-главар "ДНР" Бородай і що про нього відомо. У 2014 році Бородай став "очима та руками" Кремля на Донбасі.