Російський та український журналіст-міжнародник, політичний оглядач пояснив, що "так чи інакше Дональда Фредовича прокотять"

Як тільки істеблішмент без жодної демократичної процедури призначив замість Байдена Камалу – найбездарнішого, нікудишнього та дерев’яного кандидата, я сказав, що це божевілля, що це повторення історії Хілларі, що Гарріс гарантовано програє.

(Ох мені тоді дісталося!)

Після дебатів я сказав, що Камала програла в очах вузького прошарку виборців, що вагаються. Тоді мені теж ВСІ написали, що я не правий, що вона Трампа розкотала, а я взагалі нічого не розумію в американській політиці…

Однак, це не все. З самого початку кампанії, коли Байден ще був кандидатом, казав, що Трампа до Білого дому ніхто не пустить. На мою думку, цього просто не може бути. І ось зараз я, відверто кажучи, чекаю на якийсь екзотичний фортель з боку американської еліти. Звичайно, я не знаю, що це може бути. Можливо, з відправленими поштою голосами щось надурять, можливо, Байден розпорядиться Трампа якось зупинити… Але я певен, що так чи інакше Дональда Фредовича прокотять. Занадто він небезпечний для всіх, хто при владі зараз. Для істеблішменту він просто як якийсь ксеноморф.

Так от, до чого це… Якщо Камала сьогодні-завтра офіційно не визнає своєї поразки, то з великою ймовірністю це означатиме початок підготовки американською елітою якоїсь хитрої комбінації.

Але якщо вона свою поразку визнає, якщо привітає Трампа з перемогою, тоді справа зовсім погана. І тут можна буде сказати, що істеблішмент втратив тільки розум, але й інстинкт самозбереження.

Джерело: Facebook-сторінка Івана Якобіни