Российский и украинский журналист-международник, политический обозреватель объяснил, что "так или иначе Дональда Фредовича прокатят"

Как только истеблишмент безо всякой демократической процедуры назначил вместо Байдена Камалу – самого бездарного, никудышного и деревянного кандидата, я сказал, что это безумие, что это повторение истории Хиллари, что Харрис гарантированно проиграет.

(Ох мне тогда досталось!)

После дебатов я сказал, что Камала проиграла в глазах узкой прослойки колеблющихся избирателей. Тогда мне тоже ВСЕ написали, что я не прав, что она Трампа раскатала, а я – вообще ничего не понимаю в американской политике…

Однако это не все. С самого начала кампании, когда Байден еще был кандидатом, говорил, что Трампа в Белый дом никто не пустит. На мой взгляд, этого просто не может быть. И вот сейчас я, откровенно говоря, жду какого-то экзотического фортеля со стороны американской элиты. Естественно, я не знаю, что это может быть. Может быть, с отправленными по почте голосами что-то подмухлюют, может быть, Байден распорядится Трампа как-то остановить… Но я уверен, что так или иначе Дональда Фредовича прокатят. Слишком уж он опасен для всех, кто у власти сейчас. Для истеблишмента он просто как ксеноморф какой-то.

Так вот, к чему это… Если Камала сегодня-завтра официально не признает своего поражения, то с большой долей вероятности это будет означать начало подготовки американской элитой какой-то хитрой комбинации.

Но если она свое поражение признает, если поздравит Трампа с победой, вот тогда дело совсем плохо. В этом случае можно будет сказать, что истеблишмент утратил не только рассудок, но и инстинкт самосохранения.

Источник: Facebook-страница Ивана Якобины