Український підприємець і громадський діяч про перемогу Трампа на виборах в США

Почитав у коментарях голосні зойки, що тепер Україні кінець.

Розумію, що половина таких коментаторів — це російські боти, але ж інша половина — це живі люди.

Цим людям хочу сказати, що кінець чи не кінець Україні, залежить від наступних факторів, в порядку зменшення ваги:

1. Збройні сили України й загалом Сили оборони.

2. Українське суспільство, що забезпечує їм тил.

3. Міжнародні партнери, які фінансують Україну (їхній список не обмежується США).

Я писав неодноразово, що нас будуть бити по нашій вразливості — стійкості суспільства. Не розумію людей, які отримують задоволення від того, щоб бути слабкою ланкою в цьому ланцюжку. У дитини, яка в істериці, є принаймні та вигода, що на неї можуть звернути увагу. А у вас яка вигода, панове істерики? Якщо така сама, то ви просто діти.

Джерело: сторінка Валерія Пекаря в Facebook