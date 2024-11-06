Чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці? Шанси вже оцінили

Трамп багаторазово обіцяв завершити війну в Україні за 24 години

У мережі почали приймати ставки на здатність Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, завершити війну в Україні протягом трьох місяців. Імовірність такого сценарію оцінюється букмекерами у діапазоні від 40 до 56%.

На момент публікації показник становив 43%. Ставки можна зробити на децентралізованій платформі прогнозування Polymarket.

Варто зазначити, що, попри неодноразові запевнення переможця президентських перегонів, що у разі обрання його главою США він завершить війну Росії проти України протягом доби, букмекери дали йому значну фору. Тим часом деякі клієнти платформи стверджують, що цей часовий проміжок є занадто коротким.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що може завершити війну в Україні "за 24 години", але конкретні деталі цього плану залишаються невідомими. Він запевняв, що зміг би досягти угоди між Росією та Україною завдяки своїм дипломатичним навичкам, але не розкривав жодних деталей, стверджуючи, що вони "не підлягають розголосу" для ширшої аудиторії.

Хоча Дональд Трамп ще офіційно не став президентом США, популярний сервіс прогнозів уже визначив умови:

"Україна та Росія офіційно оголосять принаймні про тимчасове перемир’я, припинення вогню по всій лінії фронту або врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Це має відбутися в будь-який час між оголошенням Associated Press Дональда Трампа переможцем виборів і 23:59 19 квітня 2025 року за східним часом ".

Нагадаємо, історик та письменник Роман Пономаренко впевнений, що твердження, що "Трамп є людиною Путіна" – це казки для ідіотів. У питанні українсько-російської війни майбутній глава США – справжня "темна конячка".