Коли відбудеться інавгурація Трампа і що до того часу робитиме Байден

Трамп обійме посаду президента США лише за кілька місяців

Попри те, що Трамп переміг на виборах президента США, він обійме цю посаду аж за кілька місяців. До офіційної інавгурації нового президента США, яка запланована на 20 січня 2025 року, чинний глава держави Джо Байден зберігає президентські повноваження та продовжує керувати країною.

Згідно з традиційною виборчою схемою, яка діє впродовж багатьох десятиліть, передача влади відбувається 20 січня.За цей час колегія виборників проведе голосування у кожному штаті.

До 25 грудня бюлетені надійдуть голові Сенату та державному архіваріусу. Спільне засідання Конгресу для підрахунку голосів заплановане на 6 січня.

Як відбуватиметься процедура передачі влади: традиції

За багаторічною традицією, перед інавгурацією чинний президент та новообраний глава держави разом п'ють чай у Білому домі. Президентське подружжя особисто вітає наступників на порозі резиденції.

Урочиста церемонія інавгурації відбудеться 20 січня біля Капітолію. Після складання присяги новим президентом, попередній очільник держави має звільнити Білий дім. За 244 роки американської демократії жоден президент не відмовлявся залишити резиденцію після завершення каденції.

Святкування завершується інавгураційним балом, квитки на який коштують від 400 до кількох тисяч доларів. Церемонію та бал можуть відвідати всі охочі за наявності квитків. Зазвичай на інавгураційних балах збираються тисячі людей.

Чим займатиметься Трамп до інавгурації

Протягом перехідного періоду, коли чинний президент Джо Байден продовжує виконувати свої обов'язки, Дональд Трамп — переможець виборів — повинен займатися формуванням своєї нової адміністрації. Він визначає кандидатури на ключові посади в уряді та Білому домі, готуючись до майбутнього початку своєї каденції. Крім того, як наступний президент США він може проводити ділові зустрічі та переговори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що тим часом в штабі Гарріс готуються до численних судів з Трампом. "На нас чекає місяць судового пекла", – прямо сказав один з радників Гарріс.