Украинский предприниматель и общественный деятель о победе Трампа на выборах в США

Почитал в комментариях громкие вопли, что теперь Украине конец.

Понимаю, что половина таких комментаторов — это российские боты, но другая половина — это живые люди.

Этим людям хочу сказать, что конец или не конец Украины зависит от следующих факторов, в порядке уменьшения веса:

1. Вооруженные силы и в целом Силы обороны.

2. Украинское общество, обеспечивающее им тыл.

3. Международные партнеры, финансирующие Украину (их список не ограничивается США).

Я писал не раз, что нас будут бить по нашей уязвимости — устойчивости общества. Не понимаю людей, получающих удовольствие от того, чтобы быть слабым звеном в этой цепочке. У ребенка, который в истерике, есть по крайней мере выгода, что на него могут обратить внимание. А у вас какая выгода, господа истерики? Если такая же, то вы просто дети.

Источник: страница Валерия Пекаря в Facebook