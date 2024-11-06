Истерика вокруг победы Трампа: конец или не конец Украины зависит от этих факторов - Валерий Пекар
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Украинский предприниматель и общественный деятель о победе Трампа на выборах в США
Почитал в комментариях громкие вопли, что теперь Украине конец.
Понимаю, что половина таких комментаторов — это российские боты, но другая половина — это живые люди.
Этим людям хочу сказать, что конец или не конец Украины зависит от следующих факторов, в порядке уменьшения веса:
1. Вооруженные силы и в целом Силы обороны.
2. Украинское общество, обеспечивающее им тыл.
3. Международные партнеры, финансирующие Украину (их список не ограничивается США).
Я писал не раз, что нас будут бить по нашей уязвимости — устойчивости общества. Не понимаю людей, получающих удовольствие от того, чтобы быть слабым звеном в этой цепочке. У ребенка, который в истерике, есть по крайней мере выгода, что на него могут обратить внимание. А у вас какая выгода, господа истерики? Если такая же, то вы просто дети.
Источник: страница Валерия Пекаря в Facebook
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