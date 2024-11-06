Історик та письменник Роман Пономаренко про перемогу Дональда Трампа на виборах у США

Трамп повертається в Білий дім. Для США і Західної цивілізації це дуже добре. Але що ж стосовно України?

Маємо розуміти, що так як є наразі – це прямий шлях до воєнного розгрому. Левова доля відповідальності за це лежить на адміністрації Байдена, яка за три роки війни запропонувала нам лише одну стратегію – довготривала війна на виснаження з країною, яка переважає нас в природних ресурсах, в кількості населення та має союзників, готових забезпечувати її зброєю та гарматним м’ясом. Тобто "ми вам періодично будемо підкидати трохи зброї, а ви вже воюйте як знаєте". При цьому ніяких гарантій, ніякої іншої відповідальності, ніякої системи, яка убереже Україну від руйнування та забезпечить перемогу та довготривалий мир.

Трамп в питанні україно-російської війни – справжня "темна конячка". Твердження на кшталт "Трамп є людиною Путіна" – це казки для ідіотів. Проте другом України він також не є. Як саме Трамп вчинить – наразі не знає ніхто, в тому числі і він сам. Є декілька сценаріїв, як позитивних для нас, так і не дуже, на реалізацію кожного впливає маса факторів, тому немає сенсу їх обговорювати зараз. В чому можна бути точно впевненим – це в нарощуванні виробництва різноманітної зброї в США. Кампанію Трампа активно фінансували оборонні концерни, і борги треба буде віддавати.

Вірити в трампівське твердження "я припиню війну" до офіційного його вступу на посаду – це велика наївність, якщо не дурість. В Кремлі це чудово розуміють, і тому зараз будуть посилювати натиск на всіх фронтах. Росіяни останні тижні постійно підкреслюють, що "цілі СВО будуть обов’язково виконані воєнним шляхом". Тому по той бік фронту все і так очевидно – альтернативи продовженню війни для Москви наразі немає.

Джерело: Telegram-канал Романа Пономаренка.