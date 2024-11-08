Нардеп Шевченко закликав до переговорів з РФ і пригрозив Зеленському та Єрмаку

Висловився народний обранець і проти так званих "політичних переслідувань"

Нардеп Євгеній Шевченко, який влітку накинувся на відомих волонтерів через Дмитрука, різко висловився на адресу президента Володимира Зеленського. Шевченко закликав президента "почати діалог" з Росією та натякнув, що у такому випадку його правління завершиться.

Заяву Шевченко опублікував у своєму Telegram. Почав її відверто зверхнім зверненням: "Давай, Вова, давай!"

"Час товаришу президенте починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції", — написав Шевченко та зазначив, що готовий особисто допомогти Зеленському з організацією переговорів.

"Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу до Мінська. Все вирішимо. Ти тільки почни", — продовжив нардеп.

Наприкінці народний обранець вдався до відвертих погроз та заявив, що у разі відмови президента від переговорів з Росією, його "змусять піти".

"І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", — написав Шевченко.

Крім того, народний депутат висловився проти так званих "політичних переслідувань" народних депутатів та громадських діячів в Україні, заявивши, що готує законопроєкт, який би припинив такі дії.

Серед тих, хто, на його думку, повинен повернутися до парламентської роботи, він назвав одіозних нардепів, щодо яких відкриті кримінальні провадження, зокрема за підозрою в державній зраді: Олександра Дубинського та Нестора Шуфрича. Вступився він також і за скандального Артема Дмитрука.

Крім того, Шевченко підкреслив, що переслідування активістів, серед яких він згадав Геннадія Балашова, Руслана Коцабу, Олексія Арестовича та інших, мають припинитися, адже, за його словами, "усі вони повинні повернутися до України і мати можливість спокійно продовжувати свою просвітницьку роботу".

Народний депутат також заявив, що написав листа Дональду Трампу та сенатору Джей Ді Венсу, закликавши їх посприяти припиненню "авторитаризму, диктатури та беззаконня" в Україні й відновленню демократії та свободи слова.

На одіозні заяви нардепа вже відреагували в Офісі президента. Голова відомства Андрій Єрмак заявив, що деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни.

"Якщо у їх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ. План перемоги України, Формула миру — це шлях до справедливості", — написав голова ОП.

Відреагував на заяви Шевченка і український журналіст-розслідувач, кореспондент видання "Українська правда" Михайло Ткач. Свою думку виклав у Telegram.

"Стосовно нардепа Шевченка нарешті потрібно чітко встановити, чи має депутат стосунок до будь-якого спеціального органу в державі. Якщо має — значить за його слова і дії має нести відповідальність не лише нардеп Шевченко. Якщо стосунку вже нема — інша справа. Асоціюватись з українською розвідкою і поводитись таким чином — ту мач", — написав журналіст.

Журналісти видання "Телеграф" намагалися зв’язатися з нардепом Шевченком і отримати його коментар, щодо заяви та погроз президентові. Проте народний обранець відмовився розмовляти — кинув слухавку, заявивши, що хворий на Covid-19.

Водночас хвороба не завадила Шевченку відповісти у своєму Telegram-каналі на допис голови ОП Андрія Єрмака. Нардеп знову заступився за своїх одіозних колег та заявив, що не варто й надалі усувати та цькувати народних депутатів України.

"Це не піде на користь Україні. Твій пост уже читають у США. А чим моя позиція відрізняється від риторики Дональда Трампа? Чи він на вашу думку теж діє на користь РФ?" — написав Шевченко.

У мережі теж не оминули увагою заяву нардепа Шевченка. У коментарях користувачі мережі висловили різні думки та, традиційно, поділилися на різні табори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що скандальний нардеп Шевченко оригінально висловив у Раді підтримку Трампу та "засвітив" цікаву роздруківку. Нагадаємо, Варто зазначити, що Євгеній Шевченко вважається проросійським політиком, що вказано навіть у "Вікіпедії". Він неодноразово говорив про необхідність домовлятись з Росією та втрапляв у гучні скандали.