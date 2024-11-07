Зеленський поговорив з Трампом після виборів: що обговорили

Політики пообіцяли підтримувати контакти

Президент України Володимир Зеленський поговорив із обраним президентом США Дональдом Трампом. Він привітав його з перемогою та домовився підтримувати подальші контакти.

Про це глава держави повідомив у своєму telegram-каналі. За його словами, перемога республіканця стала можливою завдяки виборчій кампанії.

"Провів чудову телефонну розмову з Президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", — написав він.

Зеленський додав, що вони домовилися підтримувати діалог та розвивати співпрацю, а також нагадав про те, що для світу життєво важливо, щоб США зберігали сильне та тверде лідерство.

Як повідомлялося раніше, Зеленський уже вітав Трампа з перемогою на виборах та висловив сподівання, що він допоможе досягти справедливого світу в Україні.

Саам Трамп після перемоги заявив, що його президентство стане золотим віком для Штатів, а також пообіцяв закінчити усі війни.