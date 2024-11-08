"В Україні є свобода слова, але …": у ГУР відреагували на скандальне звернення Шевченка до Зеленського

Він закликав президента до переговорів з РФ

На скандальний заклик нардепа Євгенія Шевченка до президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з РФ вже відреагували у Головному управлінні розвідки (ГУР).

Як зазначив "Телеграфу" його представник Андрій Юсов, Шевченко не штатний співробітник ГУР МО.

"Україна є правовою та демократичною державою із гарантуванням свободи слова та совісті. Проте кожен громадянин, особливо народний депутат України має здійснювати власну публічну діяльність не завдаючи шкоди національній безпеці держави", — сказав він.

За його словами, якщо нардеп здійснює протиправні дії або виголошує подібні заяви, цим мають займатись компетентні органи. В першу чергу, вони повинні перевірити та оцінити правомірність цих дій.

"Виправдання агресора та антидержавна діяльність має бути покарана згідно з чинним законодавством та справедливістю", — додав Юсов.

Нагадаємо, що у своєму звернені Шевченко закликав Зеленського "почати діалог" з Росією та натякнув, що після цього його правління завершиться. Він також зазначив, що готовий особисто допомогти Зеленському з організацією переговорів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кремлі зробили чергову цинічну заяву щодо переговорів з Україною. Там зазначили, що цілі російського вторгнення "залишаються незмінними".