У ручці викрутки є отвір: більшість людей навіть не здогадується, для чого він

Зручність роботи залежить і від товщини руків’я

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Отвір на кінці ручки викрутки дає змогу перетворити її на інструмент із додатковим важелем. Для цього в нього вставляють стрижень іншої викрутки: так простіше впоратися з кріпленням, яке важко повернути звичайним хватом.

Таке застосування отвору описує журнал Vencon. Вставлений упоперек стрижень допомагає докласти більше зусилля як під час відкручування, так і під час закручування.

Як отвір перетворюється на важіль

Отвір у задній частині ручки часто сприймають як пристосування для підвішування інструмента. Однак його використовують і під час роботи: стрижень другої викрутки просовують крізь руків’я першої, утворюючи поперечину, за яку зручно повертати інструмент.

Подібний принцип закладено в конструкції Т-подібних викруток. Їхнє горизонтальне руків’я поміщається в долоні й дає змогу передати кріпленню більше зусилля. У звичайної викрутки з отвором роль такої поперечини виконує додатковий стрижень.

У деяких моделей отвір розрахований на спеціальний ключ. Як пояснює Yato, його вставляють із заднього боку руків’я, щоб збільшити зусилля під час закручування. Конструкція ручки тут має практичне значення нарівні з формою робочої частини.

Чому важливі товщина та покриття ручки

Товсте руків’я легше охопити більшою частиною долоні – тому такі ручки використовують у силових викрутках. Тонкі призначені для точної роботи: їх зручно тримати двома-трьома пальцями й акуратно обертати під час роботи з невеликими гвинтами.

Гумові ділянки на жорсткій пластиковій основі допомагають надійніше тримати інструмент Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для роботи із зусиллям використовують двокомпонентні ручки. Жорстка пластикова основа утримує стрижень, а гумові ділянки розташовані там, де інструмент торкається руки. На гладкому пластиковому держаку долоня легше зісковзує, тому такі варіанти більше підходять для завдань, які не потребують сильного затягування.

Рельєфні виступи на прогумованій поверхні покращують хват, але зручність конкретної форми залежить від руки. Невдала геометрія ручки заважає надійно тримати інструмент і докладати зусилля, навіть якщо сама викрутка досить міцна.

Що має витримувати додаткове зусилля

Навантаження передається від ручки через металевий стрижень до наконечника. Тому важливі міцність сталі та форма перерізу. Окрім круглих стрижнів, трапляються квадратні й шестигранні: їхні ребра жорсткості допомагають протистояти деформації під час роботи із зусиллям.

Наконечник має відповідати кріпленню за формою та розміром. Якщо він погано входить у заглиблення на головці гвинта або саморіза, то зісковзуватиме. Нерівності та задирки на робочому кінці також заважають надійному контакту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як вибрати правильну викрутку й не зіпсувати меблі. PH і PZ легко переплутати, але навіть однаковий номер на цих хрестових наконечниках не робить їх взаємозамінними.