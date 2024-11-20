Військовий аналітик вважає, що росіяни повинні змиритися з тим, що українці це окремий і суверенний народ

Мені подобається, як в Україні розкручується тема зі STALKER 2. Подібний шлях свого часу пройшли поляки, перетворивши ігри про Відьмака на національне надбання, аж до того, що хтось із польських прем’єрів згадував гру у своїй промові, Трісс потрапила на обкладинку польської редакції Playboy, а сама сага про Відьмака та Відьмачка від пана Сапковського знайшла якусь аж непристойну популярність. Все це пішло на користь Польщі та її впізнаваності у світі. Типу: Відьмак? Аааа… Так-так, поляки ж, знаємо, нишпоримо.

Багато чудових українських ігор, той самий STALKER чи "Козаки", часто за кордоном асоціювалися з Росією, яка своєю огрядною масою просто затуляла українців. Пам’ятаю, як в армії мені в 2007 році колега по службі казав: "Ооо, там "Сталкер", нова гра. Росіяни зробили, прикинь". А в ігри сьогодні грають усі, а ті, хто не грають, про них чули чи бачили щось із мотивів відомих ігор. Комп’ютерні ігри це важливий пласт культури, який не можна ігнорувати.

Тому вирізання Росії із цієї франшизи, із STALKER 2, — максимально вірна стратегія. Росіяни повинні змиритися з тим, що українці це окремий і суверенний народ, як ті ж поляки. Вони не "маленькі" росіяни чи якісь неправильні росіяни і т.д., а окрема нація, частина слов’янського етносу, до якого належить велика кількість націй зі своїми суверенними державами. І не факт, що ці нації хочуть жити за говністо-дворовими правилами Москви в царстві пляшок, крові та страждань.

Джерело — Ігаль Левін в Телеграм.