Военный аналитик считает, что руссские должны смириться с тем, что украинцы — это отдельный и суверенный народ

Мне нравится, как в Украине раскручивается тема со S.T.A.L.K.E.R. 2. Подобный путь в свое время прошли поляки, превратив игры о Ведьмаке в национальное достояние, вплоть до того, что кто-то из польских премьеров упоминал игру в своей речи, Трисс попала на обложку польской редакции Playboy, а сама сага о Ведьмаке и Ведьмачке от пана Сапковского обрела какую-то аж неприличную популярность. Все это пошло на пользу Польше и ее узнаваемости в мире. Типа: Ведьмак? Аааа… Да-да, поляки же, знаем, шарим.

Многие отличные украинские игры, тот же S.T.A.L.K.E.R. или "Козаки", часто за границей ассоциировались с Россией, которая своей тучной массой просто заслоняла украинцев. Помню, как в армии мне в 2007 году коллега по службе говорил: "Ооо, там "Сталкер", новая игра. Русские сделали, прикинь". А в игры сегодня играют все, а те, кто не играют, про них слышали или видели что-то по мотивам известных игр. Компьютерные игры — это важный пласт культуры, который нельзя игнорировать.

Поэтому вырезание России из этой франшизы, из S.T.A.L.K.E.R. 2, — максимально верная стратегия. Руссские должны смириться с тем, что украинцы — это отдельный и суверенный народ, как те же поляки. Они не "маленькие" русские или какие-то неправильные русские и т.д., а отдельная нация, часть славянского этноса, к которому относится большое количество наций со своими суверенными государствами. И не факт, что эти нации хотят жить по говнисто-дворовым правилам Москвы в царстве бутылок, крови и страданий.

Источник — Игаль Левин в Телеграм.