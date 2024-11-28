Блогер, військовий журналіст та військовослужбовець ЗСУ Серж Марко (Олександр Карпюк) про погрози Путіна вдарити "Орєшніком" по Києву

С*к*, і цей кгбешний дегенерат реально в це вірить. Боже, який же д**б***б. Він реально збирається бути по містах міжконтинентальними балістичними ракетами, забитими тротилом?

Серйозно?

Поясню на пальцях.

Проблема усіх гіперзвукових ракет подібного типу — це шар плазми на бойовій частині. Коли бойова частина падає на гіперзвуці — вона має на обшивці шар плазми в декілька тисяч градусів. Тобто з моменту поки ракета випустила ці блоки — вони ще керуються, а далі все. Через цей шар плазми не проходить нічого, ні радіохвилі, нічого такого як можна керувати нею. Тому зі стратосфери ця х**ь падає як камінь.

Щоб вона не розвалилась (а є такі думки що болванки "Рубежа" просто згоріли у атмосфері, а по землі вшарашились уламки),

треба прям сильно по*****сь. Але наявність навіть вибухівки сильно не змінить радіус ураження в таких бойових частинах. Бо там один кг бойової частини з металу на гіперзвуку доходить до співвідношення 1 кг вибухівки при класичному використанні.

Точність? Ну по Южмашу вони не влучили. Замалий обʼєкт для такої точної ракети. Так, коли ти кидаєш на місто десяток таких ракет з ядерними бч, то п***р. Якісь вибухнуть від перенавантажень, якісь влучать поруч, але все одно вони місто розвалять.

А кидати міжконтинентальні ракети з фугасною (чи болванками) бч на міста — це вже якийсь дегенеративний рівень тероризму. Дешевше було забити вибухівкою російські літаки та відправити їх на наші міста як FPV- камікадзе.

І ця з****а лиса цим хвалиться? Що вони будуть використовувати міжконтинентальні ракети для тероризму міст?

Є**ть налякав лисий череп ботоксом.

Окай, раз такі правила гри — будемо вчитись збивати міжконтинентальні ракети, х**е. Росія — багата країна, там он ось як рубль нещодавно виріс, може собі дозволити про****и не тільки озброєння яке десятиліття накопичував на базах зберігання совок, але і ракети ядерного стримування.

Фото - Фейсбук Серж Марко