Путін назвав об'єкти у Києві, які "можуть стати ціллю" для "Орєшніка"

Путін сказав, що цій зброї немає аналогів

Самопроголошений президент російської федерації Володимир Путін прокоментував черговий масований ракетний удар по українській території. У своїй заяві він розповів про деталі атаки та намагався залякати використанням нової ракетної системи "Орєшнік" по важливих об’єктах.

Як сказав Путін, вночі 28 листопада росіяни здійснили комплексний удар з використанням 90 ракет та 100 безпілотних літальних апаратів. Унаслідок атаки нібито було уражено 17 військових та промислових об'єктів на території України (хоча насправді єдиною ціллю РФ була енергетика, щоб залишити українців без світла). Його слова передають росЗМІ.

Самопроголошений президент РФ анонсував також удари по "центрах прийняття рішень у Києві". Генеральний штаб та Міністерство оборони РФ нібито наразі опрацьовують можливі напрямки застосування системи. Насправді це класичні залякування Путіна. Спочатку у РФ казали, що ціль — це Банкова. Тепер з’ясувалось, що цілі ще не обрані.

"Генштаб та Міноборони нині підбирають цілі для поразки "Орєшніком" на території України", – Путін.

У своїй заяві російський президент стверджує, що "Орєшнік" має унікальні характеристики. Він порівняв нову систему з іншими ракетними комплексами. Зокрема, заявив, що російська ракета Іскандер є аналогом трьох модифікацій ATACMS, причому з більшою дальністю. Путін також назвав російську ракету Х-101 аналогом західних ракет Storm Shadow, SCALP та Taurus.

Путін підкреслив, що у разі масованого застосування цих ракет їх міць буде співмірною з використанням ядерної зброї. За його словами, Росія має кілька готових до застосування ракетних систем цього типу.

Причиною можливого удару Путін назвав продовження ракетних атак по російських територіях, зокрема по Брянській та Курській областях. Він наголосив, що випробування "Орєшніка" є вимушеним кроком.

Раніше "Телеграф" також писав про "Орєшнік", надію на Путіна, головну помилку Заходу і не тільки. Про це розповів ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба.