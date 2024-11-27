Про "Орєшнік", надію на Путіна, головну помилку Заходу і не тільки: головне з інтерв’ю Кулеби Politico

Кулеба поговорив про Трампа, Путіна, Зеленського та майбутнього війни

Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав інтерв’ю американському виданню Politico. У ньому він зокрема назвав головну помилку Заходу за останній рік, а також розповів, на що не піде Зеленський.

"Телеграф" зібрав головні заяви колишнього міністра з нового інтерв’ю. Дізнатися про них можна нижче:

Головна помилка Заходу

На думку Кулеби, головною помилкою західних лідерів за останній рік стало різке засудження пропозиції Еммануеля Макрона щодо введення міжнародних сил в Україну.

"Якщо ви запитаєте мене, яка була найбільша помилка Заходу за минулий рік, я б сказав, це коли європейські лідери різко публічно засудили пропозицію [президента Франції] Еммануеля Макрона ввести війська в Україну. Я не сумніваюся, що Путіну це сподобалося".

Про мирний план Трампа

Кулеба заявив, що Дональд Трамп навряд чи зможе досягти завершення війни в Україні на вигідних для нашої країни умовах. За його словами, російський диктатор Володимир Путін не налаштований укладати угоду з Україною.

"Путін все ще вірить, що зможе знищити українську державність і розтрощити Україну як незалежну демократію, і вважає, що він в одному кроці від того, щоб виставити Захід слабким. Україна — це особиста одержимість Путіна, але розчарування України — це ще й засіб досягнення його великої мети — показати всьому світу, що Захід не здатний захистити себе чи те, за що він виступає " .

Він також додав, що Трамп ризикує обрушити українські лінії фронту, якщо США перестануть давати зброю Києву.

"Лінія фронту на Донбасі впаде, і росіяни будуть біля воріт Дніпра, Полтави та Запоріжжя… Це буде найнебезпечніший момент для України у цій війні".

На що не піде Зеленський

Володимир Зеленський не може підписати договір про те, що Росія повністю забирає Донбас, а Україна відмовляється від Криму та НАТО, тому що це заборонено Конституцією.

"Росіяни залишають собі Донбас, Крим, не буде членства в НАТО. Чи може Зеленський це підписати? Ні, не може через Конституцію. І тому це буде кінець політичної кар’єри Зеленського".

Третьої світової війни немає

Кулеба заперечив зауваження, зроблене минулого тижня колишнім командувачем збройних сил України генералом Валерієм Залужним, який сказав, що "Третя світова війна почалася". Колишній міністр сказав, що не згоден "з однієї простої причини, тому що Захід психологічно не готовий боротися".

Надії на Путіна

Висловивши ноту оптимізму, він смакував перспективу того, що російський лідер неправильно обійдеться з Трампом, і сказав, що завжди є ймовірність того, що "Путін припуститься помилки, яка розлютить Трампа, що цілком можливо".

Але загалом він сказав, що більше сподівається на помилку Путіна, аніж на демонстрацію стійкості Заходу.

Про "Орєшнік" та ескалацію

Кулеба сказав, що очікує продовження ескалації, але не думає, що вона вийде з-під контролю, зазначивши, що всі сторони чітко вивіряють свої дії та сигналізують про свої наміри знизити ймовірність прорахунку, який може призвести до катастрофічного результату. Більше того, Київ не має свободи дій для використання ракет великої дальності, які надали його союзники, але натомість він змушений використовувати їх тільки для захисту свого плацдарму в Курській області. Тим часом, Кремль заздалегідь поінформував Вашингтон про свій намір запустити балістики (йдеться про Орєшнік— Ред.).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний розвідник Росії зробив заяву щодо заморожування війни проти України.