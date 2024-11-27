Загроза удару "Орєшніком", блекаут в окупації та таємний запит Байдена для України: головне на ранок

Головні новини ранку 27 листопада

Ранок 27 листопада видався насиченим на новини. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Блекаут в окупації

Окуповані Росією частини Запорізької та Херсонської областей 27 листопада залишилися без електропостачання. Місцеві пабліки пишуть, що, наприклад, в окупованому Мелітополі не працюють світлофори. Також вже виникли проблеми із водопостачанням. Посібники загарбників, які називають себе "владою" на цій території, називають причиною пошкодження на лінії електропередачі та просять людей "зберігати спокій".

Загроза удару "Орєшніком"

В Росії закрили повітряний простір у районі населеного пункту Капустін Яр. Там знаходиться полігон, звідки 21 листопада по Дніпру запустили балістичну ракету середньої дальності (5000 км і більше), яку в Росії називають "Орєшніком". Відповідне повідомлення авіаперсоналу (NOTAM) можна знайти на сайті Федерального управління авіації США. У деяких ЗМІ це вже почали пов’язувати із ймовірністю нових запусків балістичних ракет. Проте експерти у цьому випадку рекомендують спостерігати за поведінкою посольств країн союзників. Варто зазначити, що NOTAM не є чимось незвичайним у світі цивільної авіації. Наприклад, для Ростовського району польотної інформації (URRV), де знаходиться Капустін Яр, лише за 26 листопада таких було видано понад 30.

Таємний запит Байдена

Перед тим, як залишити пост президента США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією. За даними американських ЗМІ, Байден ще не зробив пропозиції виділити додаткове фінансування відкрито, а надіслав запит конгресменам. Із 24 млрд 8 пропонується направити на фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні. Ще 16 мільярдів призначено поповнення запасів американського військового арсеналу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Криму пролунали вибухи.