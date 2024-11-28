Путін знову похвалився "Орєшніком" і заявив про його "чудо-можливості"

Путін видав нову страшилку

Президент РФ Путін розповів про технічні характеристики нової балістичної ракетної системи "Орєшнік". За його словами, це принципово новий клас зброї з унікальними бойовими можливостями.

Як каже Путін, ракета має надзвичайно потужні технічні параметри. Система передбачає використання десятків бойових блоків, які здатні самостійно наводитися на ціль. Швидкість польоту становить близько 10 махів, що дорівнює приблизно 3 кілометрам за секунду. Про це він заявив росЗМІ.

Температура елементів, які вражають ціль, сягає 4000 градусів Цельсія. Для порівняння, це близько до температури поверхні Сонця (там 5-6 тисяч градусів). Внаслідок такого потужного теплового впливу будь-які об'єкти в епіцентрі вибуху перетворюються на дрібний пил.

Путін також наголосив на унікальності "Орєшніка". За його словами, ракета здатна вражати високозахищені та глибоко розташовані об'єкти.

За твердженням Путіна, найближчим часом у світі не з'являться аналоги цієї системи. Росія вже має кілька готових до застосування ракетних комплексів "Орєшнік". Президент РФ каже, що у разі масованого застосування системи її міць буде наближеною до потужності ядерного удару.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Путіна, "центри прийняття рішень" у Києві можуть стати потенційними цілями для "Орєшніка". Генеральний штаб та Міністерство оборони РФ нібито наразі опрацьовують можливі напрямки застосування цієї зброї на українській території.