У Криму серія вибухів і величезний стовп диму, росіяни вже знайшли виправдання (відео)

Місцеві не розуміють, що відбувається

У п’ятницю, 29 листопада, в тимчасово окупованому росіянами Криму пролунала низка гучних вибухів, а в небо піднявся стовп білого диму. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у Сімферопольському районі у такий спосіб "знищують боєприпаси".

Однак ці заяви викликають сумніви, а керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пише про те, що це міг бути "приліт" по російському ЗРК С-400 "Тріумф".

У соцмережах з’явилася інформація про те, що мешканці Сімферопольського району у Криму почули серію вибухів, а потім у небі могли спостерігати величезний стовп диму. Попередньо вибухи пролунали в районі села Вітине під Євпаторією.

Російські паблики очікувано почали писати про те, що "відбувається знищення боєприпасів" та закликали кримчан "не хвилюватися".

Однак, дивлячись на опубліковані кадри, можна помітити, що детонація відбувається безконтрольно, а снаряди розлітаються в різні боки і відлітають на велику відстань від епіцентру вибуху.

При цьому керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав про те, що в Криму міг бути "приліт" туди, де стояв російський зенітно-ракетний комплекс "С-400", а також зберігалися боєприпаси.

Офіційних коментарів щодо вибухів у Криму-на момент публікації новини-немає.

Вибухи пролунали в районі села Вітине під Євпаторією

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 27 листопада у тимчасово окупованому росіянами Криму почалося з низки гучних вибухів. За попередньою інформацією, йдеться про комбінований удар ракетами та кількома десятками безпілотників.