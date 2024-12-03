Замість прийняття України в НАТО члени Альянсу обмежаться питаннями підтримки та черговими пустими словами

НАТО, скоріше за все, не дослухається до вимоги України терміново надати Києву запрошення на членство в Альянсі під час засідання 3 грудня. Це буде серйозним ударом по планам Києва в очікуванні на повернення до Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Видання нагадало, що міністр іноземних справ України Андрій Сибіга надіслав НАТО листа із закликом якнайскоріше надати Україні запрошення до НАТО.

Проте серед 32 членів НАТО немає необхідного консенсусу, щоб ухвалити це рішення, сказали виданню джерела на умовах анонімності. Щобільше, враховуючи настрої серед членів Альянсу, на створення умов для згоди піде забагато часу.

"На досягнення консенсусу підуть тижні та місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований", – зізнався один із високопосадовців Альянсу.

Один з американських чиновників сказав, що зустріч замість вирішення питання щодо запрошення для України буде "зосереджена на підтримці". За його словами, НАТО зосередиться на тому, щоб Україна під час переговорів була у "сильній позиції" – а для цього, заявив американець, нібито потрібно "збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію".

Зазначимо, що чергове ігнорування вимоги України, скоріше за все, викликає хвилю обурення серед української громадськості, яку дістало "жування шмарклей" кожного разу, коли мова заходить про членство України. А безкінечні обіцянки та фрази про "відкриті двері" вкрай розлючують вже не тільки простих людей, але й український уряд.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО. Це має статись до того, як Джозеф Байден залишить Білий дім, оскільки це було б гідною спадщиною для президента США.

Президент Володимир Зеленський нещодавно зазначив, що Україна ніколи не визнає своїх тимчасово окупованих територій частиною Росії. Тому варіант вступу до НАТО частинами вона не розглядає. В обмін на членство в НАТО Україна згодна тільки припинити бойові дії проти російських окупантів, але не більше.

Тим часом західні ЗМІ демонструють далекоглядність, якої не вистачає західним політикам, пишучи, що Україна повинна стати членом Північноатлантичного Альянсу, оскільки це одна з гарантій її захисту від подальших спроб російського режиму почати нову війну. Окрім того, вступ України до НАТО принесе безліч вигод як Альянсу, як Україні, так і президенту США Дональду Трампу.