Михаил Ткач, украинский журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда", размышляет, почему Болгария и Румыния были приняты в НАТО 20 лет назад, а в ЕС на три года позже. По его мнению, в этих странах коррупция не меньше, чем в Украине

Если коррупция – это аргумент, тогда почему такие страны как Болгария и Румыния в НАТО и ЕС, а Украина – нет?

Недавно мы находились в командировке в Румынии и Болгарии. Прекрасные, приветливые люди. Те, кого мы встречали на своем пути, сочувствовали и поддерживали, не подбирая слов и не скрывая эмоций, а потом ехали заправляться на "Лукойл". Но сейчас речь идет о странах, а не о людях.

Первое мнение после пересечения границы и первой и второй страны — а чем хуже Украина?

Дороги залатаны и там, и там. Очевидный разрыв между бедными и богатыми. Авто премиумкласса и люди в спортивных костюмах. Дельцы в кафе. О монополиях, олигархах и влиянии бизнеса на власть можно почитать отдельно. А инфраструктура, по моему убеждению, в Украине на шаг (а может и три) впереди.

Кстати, кроме украинских, больше всего роллс-ройсов в Монако именно на болгарских и румынских номерных знаках. И как вы понимаете – это вряд ли все люди из списка "Форбс".

Российский рубль решает вопросы и в Болгарии и Румынии. На дорожных знаках зетки, а в отелях с лондонским временем можно сверить часы с московским. Уже десятилетие обе страны имеют способность к комфортному сидению на двух стульях.

Российская нефть и сегодня продолжает через перевалку в море заходить и в Румынию и в Болгарию, о чем мы неделю назад опубликовали материал " Теневой флот России ". Обе страны просто засеяны станциями "Лукойл", которые почти не имеют конкурентов среди локальных компаний. И еще многие другие маркеры.

К чему я? Болгария стала членом Европейского Союза 1 января 2007 одновременно с Румынией. К НАТО Болгария присоединилась одновременно с Румынией в 2004 году. В 2004 году! Представляете?

Да, они раньше начали, но это движение не длилось несколько десятилетий. У Румынии есть аналог НАБУ, но громкая и результативная борьба с коррупцией началась уже после вступления в ЕС и НАТО. Лет так на десять после. Протесты против коррупции также происходили много лет спустя. Одного из самых богатых олигархов Румынии посадили в 2015 году. И, судя по последним выборам, борьба продолжается.

Около 11 лет как Украина кровью лучших платит за движение на Запад. И все, что нам сейчас предлагается западными партнерами – усиление мобилизации с 18 лет?

Можно предлагать мобилизовать хоть с 14, но если решение по вступлению в НАТО принципиально не будет принято и публично проартикулировано хотя бы главными странами – это все перекидывание мяча с ответственностью с одной стороны на другую.

Первая фотография сделана у границы между Болгарией и Румынией.

А вторая – болгарский кортеж на Французской Ривьере в 2023-м.

Хорошо. У нас есть коррупция. Но что это тогда у них?

Источник: пост Михаила Ткача в Facebook