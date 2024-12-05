Повстанці в Сирії націлились на одне з найбільших міст. Де воно та чому важливе (карта)

Військовий конфлікт в Сирії не вщухає

Війна в Сирії продовжується і наразі війська повстанців угруповання "Хаят Тахрір Аль Шам" наблизилися до ще одного великого міста – Хама. Воно може відкрити їм шлях до вузлового сполучення у Хомсі, за яке, ймовірно, і йтиме запекла битва.

"Телеграф" розповість, чому захоплення Хама має велике значення у цій війні в Сирії, що особливого у Хомсі, окрім вузлового сполучення.

Місто Хама залишається під контролем урядових сил Асада з часу початку громадянської війни у країні у 2011 році. Проте наразі повстанці продовжують посуватись у цьому напрямку, захоплюючи села навколо. До прикладу, ними вже зайнято Маар-Шахур, за кілька миль на північ від міста.

Хама не має особливої інфраструктури, проте воно стратегічно важливе, адже через нього лежить шлях до вузлового сполучення у Хомсі.

Хомс, якщо дивитись на карту Сирії, — четверте за величиною місто в країні. Його захоплення допоможе відрізати війська президента Башара Асада від ключової дороги, що веде до столиці Дамаска. Водночас повстанці продовжують утримувати Алеппо — друге за величиною сирійське місто.

Через Хомс проходять не лише дороги з півдня на північ і зі сходу на захід, а й усі газові та нафтові трубопроводи. Це добре видно на мапі, де відмічено нафтові (зелені) та газові (червоні) родовища.

Як зазначає журналіст Роман Шрайк, якщо повстанці візьмуть Хаму, яка знаходиться трохи на північ, ймовірно, найважливіша битва буде саме за Хомс. А він має величезне стратегічне значення.

Водночас військовий аналітик Ігаль Левін пише, що місто Хама, мабуть, дотиснуть. Адже повстанці вже взяли його в кліщі і зачепилися за околиці.

Нагадаємо, сирійська армія та опозиційні угруповання, які припинили зіткнення після угоди про припинення вогню 2020 року, знову вступили в період конфлікту після масштабних атак угруповання "Хаят Тахрір Аль Шам". Повстанці за перші три дні наступу взяли під контроль 550 кв. км та 70 населених пунктів в провінціях Алеппо та Ідліб. Алеппо теж захоплене опозицією, місто Хама перебуває в напівоточенні, за нього йдуть сильні бої.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, скільки одиниць техніки втратила армія Асада в Сирії.