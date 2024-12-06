Сирійські повстанці взяли під контроль основне місто на сході Сирії. Яка ситуація там зараз (карта)

Це місто межує з Іраком і має важливе значення

Війна в Сирії набирає обертів. Сирійські демократичні сили (SDF), які мають підтримку США, встановили повний контроль над містом Дейр-ез-Зор на сході Сирії. Про це повідомляють міжнародні інформаційні агентства з посиланням на власні джерела.

За інформацією Reuters, місто перейшло під владу SDF опівдні. Це вже третій населений пункт, який втратив уряд Башара Асада за останній тиждень. Активіст медіа-платформи Deir Ezzor 24 Омар Абу Лейла розповів журналістам, що сирійські війська та підтримувані Іраном іракські формування залишили місто напередодні входження SDF.

Одразу після захоплення Дейр-ез-Зора курдські загони оволоділи прикордонним пунктом Абу-Камаль, розташованим неподалік. Цей стратегічний пункт межує з Іраком і має важливе геополітичне значення.

Варто зазначити, що Сирійські демократичні сили не вступають у збройні зіткнення з формуванням "Хайят Тахрір аль-Шам", яке також бере участь у протистоянні з урядовими військами.

Де розташоване місто Дейр-ез-Зор у Сирії

Станом на поточний момент SDF розширюють свою присутність на сході країни. Це може призвести до подальших змін у балансі сил у сирійському конфлікті.

Місто Дейр-ез-Зор у Сирії на карті боїв

Також "Телеграф" повідомляв, що на півдні країни повстанці відкрили другий фронт. Повстанці захопили дорогу неподалік кордону з Йорданією, на південь від міста Дара.